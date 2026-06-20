Răspunsul lui Trump în scandalul cu Meloni: „După ce SUA au învins Iranul, vrea să fim iar prieteni pentru a-și «crește popularitatea»”

Donald Trump și Giorgia Meloni la Summitul G7. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a răspuns sâmbătă în scandalul cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Într-un mesaj postat pe Truth Social, republicanul a spus că, „după ce Statele Unite au învins Iranul din punct de vedere militar, ea vrea să fim din nou prieteni pentru a-și «crește popularitatea». Nu, mulțumesc”.

„Prim-ministrul italian Giorgia Meloni mi-a cerut, în repetate rânduri, să facem o poză împreună în timpul summitului G-7 din Franța. Popularitatea ei în Italia este scăzută, probabil pentru că a respins ajutorul Statelor Unite ale Americii, o țară care iubește și protejează cu adevărat Italia, atunci când a fost vorba de a împiedica Iranul să obțină sau să dezvolte o armă nucleară (dar, de altfel, la fel a procedat și NATO).

Nici măcar nu ne-a permis să folosim pistele de aterizare sau de decolare din Italia, ceea ce a reprezentat un mare inconvenient logistic, și asta în ciuda faptului că SUA contribuie cu sute de miliarde de dolari pe an la protejarea Italiei și a altor «așa-ziși» aliați NATO. Acum, după ce Statele Unite au învins Iranul din punct de vedere militar, ea vrea să fim din nou prieteni pentru a-și «crește popularitatea». Nu, mulțumesc”, a scris el pe Truth Social.

Donald Trump și Giorgia Meloni sunt din nou în scandal după ce președintele american a susținut că șefa guvernului italian „l-a implorat” să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din Franța, de zilele trecute. Răspunsul tăios al Giorgiei Meloni a revenit rapid, pe X: „Nici eu, nici Italia nu implorăm nimic”.

Declarația lui Donald Trump a provocat un veritabil scandal diplomatic la Roma, iar declarația tăioasă a prim-ministrei Giorgia Meloni a fost urmată de un răspuns și mai dur din partea diplomației italiene.

Antonio Tajani, vicepremier și ministru de externe în guvernul Meloni a anunțat că își anulează vizita programată în SUA. Vizita urma să aibă loc pe 21-22 iunie, duminică și luni.