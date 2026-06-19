Scandal uriaş după ce Trump a spus că a făcut o fotografie „din milă” cu Meloni: „Sunt stupefiată”. Tajani şi-a anulat vizita în SUA

Giorgia Meloni a făcut o declarație furiosă după ce Trump a susținut că „l-a implorat” să facă o fotografie cu ea. Foto: Getty Images

Donald Trump și Giorgia Meloni sunt din nou în scandal după ce președintele american a susținut că șefa guvernului italian „l-a implorat” să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din Franța, de zilele trecute. Răspunsul tăios al Giorgiei Meloni a revenit rapid, pe Twitter - „Nici eu, nici Italia nu implorăm nimic”.

La începutul unui interviu acordat în cadrul programului Aria che Tira de la televiziunea La7, Trump a condus imediat conversaţia către Meloni, întrebându-şi interlocutorul „Ce mai face prim-ministra dumneavoastră? Ce a spus când s-a întâlnit cu mine? Probabil că este fericită că am vorbit cu ea”.

„Nu aveam de ce să vorbesc cu ea. Nu ştiu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Îşi dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a adăugat Trump.

Giorgia Meloni i-a răspuns imediat într-un mesaj video pe Twitter.

„Așadar, anumite lucruri merită un răspuns imediat. Declarațiile lui Donald Trump sunt o invenție totală. Sincer, sunt stupefiată, nu știu de ce președintele Statelor Unite se comportă așa cu propriii aliați.

De altfel, nu este prima dată când se întâmplă. Pot doar să spun că este regretabil că nu are aceeași determinare față de dușmanii Occidentului, față de dușmanii Statelor Unite, față de liderii cu care, în schimb, se arată mult mai conciliant.

Dar un lucru trebuie să țină minte: eu și Italia nu implorăm niciodată”, a spus șefa guvernului Italiei.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Relație glacială Trump-Meloni

Meloni a avut relaţii foarte bune cu Trump şi a fost singurul lider european invitat la a doua sa ceremonie de învestitură. Relația dintre cei doi a înghețat după ce Trump a declanșat războiul contra Iranului.

Poziţia guvernului italian a inclus refuzul permisiunii SUA de a utiliza o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului. Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor şi a spus că Meloni „s-a schimbat”.

Prim-ministra italiană l-a înfuriat pe Trump şi atunci când i-a luat apărarea Papei Leon al XIV-lea după ce preşedintele american a declarat că suveranul pontif a fost „slab în ceea ce priveşte criminalitatea„ şi „teribil în ceea ce priveşte politica externă”, ca urmare a criticilor Papei la adresa războiului.

După summit, Meloni a declarat că relaţiile sale cu Trump sunt neschimbate, că nu au fost făcute „reproşuri” şi că fiecare dintre cei doi lideri a înţeles punctele de vedere ale celuilalt.

În timpul unei reuniuni în cadrul summitului G7, Trump a declarat că a fost „abandonat” de Meloni, într-un schimb de replici la care au participat şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cancelarul german, Friedrich Merz.

Când Costa a întrebat dacă Meloni şi Trump s-au împăcat, șefa guvernului italian a răspuns: „Am fost întotdeauna prieteni”. Trump i-a zâmbit, dar a replicat: „Am fost abandonat”.

„Nu, nu ai fost”, a răspuns imediat Giorgia Meloni, zâmbind.

Antonio Tajani își anulează vizita în SUA

Declarația lui Donald Trump a provocat un veritabil scandal diplomatic la Roma, iar declarația tăioasă a prim-ministrei Giorgia Meloni a fost urmată de un răspuns și mai dur din partea diplomației italiene.

Antonio Tajani, vicepremier și ministru de externe în guvernul Meloni a anunțat că își anulează vizita programată în SUA. Vizita urma să aibă loc pe 21-22 iunie, duminică și luni.

„Vorbele grele şi jignitoare ale preşedintelui Trump la adresa prim-ministrei Giorgia Meloni ofensează întreaga Italie”, a transmis Tajani pe Twitter, la puțin timp după mesajul transmis de Meloni însăși.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026