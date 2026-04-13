Meloni, iritată de Trump, după ce președintele SUA l-a făcut pe Papa Leon „slab”. „Cuvintele către Sfântul Părinte sunt inacceptabile”

Premiera Italiei, Giorgia Meloni, l-a criticat luni pe președintele american Donald Trump, pentru declarațiile făcute la adresa Papei Leon, informează agenția de presă italiană Ansa.

„Consider cuvintele președintelui Trump către Sfântul Părinte inacceptabile. Papa este conducătorul Bisericii Catolice și este corect și normal să invoce pacea și să condamne toate formele de război”, a spus Meloni.

Vaticanul a reacționat luni pentru prima dată după ce Donald Trump l-a atacat dur pe Papa Leon al XIV-lea, numindu-l „slab”, „groaznic” și „foarte liberal”. Un oficial papal a respins criticile la adresa acestuia: Trump nu îl atacă pe Papă pentru că greșește, ci pentru că nu îl poate reduce la tăcere.

„Atacul este o declarație de neputință. Incapabilă să absoarbă acea voce, puterea încearcă să o delegitimeze. Dar, făcând asta, îi recunoaște implicit greutatea. Dacă Leon ar fi irelevant, nu ar merita niciun cuvânt. În schimb, este invocat, numit, combătut – semn că vorbele sale contează”, a declarat părintele Antonio Spadaro, subsecretar în administrația Vaticanului pentru Cultură și Educație.

„În numele meu și în numele guvernului italian, doresc să-i exprim mulțumirile și dorințele mele sincere Papei Leon al XIV-lea pentru succesul călătoriei apostolice care îl va duce pentru prima dată în Africa și care îl va duce în patru națiuni: Algeria, Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială”, a mai adăugat Giorgia Meloni, care și-a eprimat speranța că „slujirea Sfântului Părinte poate favoriza rezolvarea conflictelor și revenirea păcii, și între națiuni, în urma drumului trasat de predecesorii săi, și pentru a oferi sprijin și alinare comunităților creștine pe care va avea ocazia să-l întâlnească pe parcursul călătoriei”.

Președintele Donald Trump a lansat duminică seară un atac neașteptat de dur împotriva Papei Leon al XIV-lea, declarând că nu crede că liderul american al Bisericii Catolice „face o treabă prea bună” și că „este o persoană foarte liberală”, îndemnându-l totodată să „nu mai facă pe plac Stângii Radicale”

În drum spre Washington, întorcându-se din Florida, Trump a folosit o postare lungă pe rețelele sociale pentru a-l critica aspru pe papă, continuând în același registru și în comentariile adresate reporterilor pe pistă.

„Nu sunt un fan al Papei Leon”, a spus el.

Declarațiile vin după ce Leo a sugerat în weekend că o „iluzie a atotputerniciei” alimentează războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Deși nu este neobișnuit ca papii și președinții americani să nu fie pe aceeași lungime de undă, e extrem de rar ca un papă să critice direct un lider american – și la fel de neobișnuită este și replica usturătoare a lui Trump. „Papa Leon este SLAB în privința Criminalității și groaznic în Politica Externă”, a scris Trump, adăugând: „Nu vreau un papă care crede că e în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”.