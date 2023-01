Război în Ucraina, ziua 320. O coloană de mașini blindate cu turelă de fabricație românească ar fi fost filmată pe o șosea din Ucraina

Cele mai importante evenimente din ultimele ore:

O coloană de mașini bindate cu turela „Anubis”, de fabricație românească, a fost filmată pe o șosea din Ucraina, după cum arată o înregistrare video publicată pe un cont de Twitter specializat în difuzarea de imagini cu tehnică de luptă folosită în războiul din țara vecină.

Filmarea, cu o durată de 38 de secunde, prezintă cel puțin 12 de astfel de vehicule blindate care circulă pe o șosea într-o zonă neprecizată. Turcia a oferit Ucrainei cel puțin 50 de astfel de mașini în vara anului trecut.

#Ukraine:Footage of the latest consignment of Turkish ?? BMC KİRPİ MRAPs to Ukrainian forces has appeared- but these are particularly interesting, as they're equipped with Romanian ?? Pro Optica ANUBIS RCWS, equipped with either a 12.7 or 7.62mm machine gun, plus thermal optics. pic.twitter.com/Hxz624dhEs