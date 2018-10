REFERENDUM FAMILIE 2018. Ambasadorul Dan Mihalache, informații despre procesul de vot din Marea Britanie

Foto: Youtube

REFERENDUM FAMILIE 2018. Procesul de vot la secţiile de votare din Marea Britanie în cadrul referendumului pentru redefinirea familiei se desfăşoară în condiţii bune, în pofida aglomerării care continuă să se înregistreze la una dintre secţiile electorale din Londra, Harrow, unde şi sâmbătă s-a înregistrat o afluenţă.



REFERENDUM FAMILIE 2018. ''Este foarte multă lume în Harrow, situaţia nu diferă foarte mult de ziua precedentă'', a declarat duminică ambasadorul român în Regatul Unit, Dan Mihalache, contactat de AGERPRES.



REFERENDUM FAMILIE 2018. ''Noi am luat toate măsurile organizatorice şi logistice necesare pentru ca votarea să se desfăşoare în condiţii bune'', a dat asigurări ambasadorul.



REFERENDUM FAMILIE 2018. ''Nu am avut incidente, toată lumea a votat - şi astăzi se întâmplă la fel -, chiar dacă a fost un fel de supraaglomerare la Harrow, pe care nu ai cum s-o prevezi, adică faptul că vin la aceeaşi oră foarte mulţi oameni'', a adăugat diplomatul.



REFERENDUM FAMILIE 2018. Potrivit ambasadorului Dan Mihalache, pe tot teritoriul Marii Britanii sunt 19 secţii de votare, dintre care şase în Londra: două la Institutul Cultural Român, două la consulat, una în Lutton, care e un cartier cu populaţie românească mare, şi una în Harrow.



REFERENDUM FAMILIE 2018. În opinia sa, motivele aglomerării de la secţia de votare Harrow s-ar putea explica prin faptul că bisericile din zona respectivă sunt mai organizate în a-şi mobiliza enoriaşii pentru a participa la acest referendum.