Revoltă în Serbia, după ce ministrul Justiției a propus înmormântarea cu onoruri de stat a lui Ratko Mladic. "Scandalos și rușinos"

Ministrul Justiției din Serbia a propus înmormântarea cu onoruri de stat a lui Ratko Mladic. FOTO: Getty Images

Ministrul Justiției din Serbia, Nenad Vujic, a anunțat că fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, ar urma să fie înmormântat cu cele mai înalte onoruri de stat. Propunerea a stârnit reacții puternice din partea mai multor organizații ale societății civile, care au calificat-o drept "scandaloasă", "rușinoasă" și o încercare de reabilitare a unui criminal de război condamnat pentru genocid.

Organizația ADD din Novi Sad a condamnat propunerea ministrului Justiției și a calificat-o drept "scandaloasă și rușinoasă", scrie n1info.rs.

"Afirmația sa că «generalul Mladic este general» și că «există protocoale» demonstrează încă o dată că acest regim nu a renunțat și nu a încetat să susțină ideologia genocidului, a războiului și a morții pe care Ratko Mladic a pus-o în practică", a transmis ADD.

Organizația a susținut că Mladic "a urmărit exterminarea unor întregi comunități, a ordonat uciderea și executarea copiilor, femeilor și civililor și a organizat îngroparea și apoi mutarea trupurilor victimelor”. ADD a amintit că Mladic "a fost condamnat pentru genocid și crime de război" și l-a descris drept "cel mai mare criminal de război de pe teritoriul Europei după cel de-Al Doilea Război Mondial".

Organizația a criticat și faptul că armata sârbă nu s-ar fi delimitat niciodată de Mladic, nu i-ar fi condamnat crimele și nu i-ar fi retras gradul de general.

În opinia organizației, folosirea protocoalelor militare ca justificare pentru o înmormântare cu onoruri reprezintă o continuare a politicii de glorificare a lui Mladic.

ADD a criticat și sprijinul oferit de instituțiile statului lui Mladic de-a lungul anilor, inclusiv preocuparea pentru starea sa de sănătate și solicitările ca acesta să fie eliberat mai devreme din închisoare, să poată muri în Serbia și să primească un tratament demn înainte de moarte. Organizația consideră că toate aceste acțiuni reprezintă forme de sprijin și de omagiere a lui Mladic și a crimelor pentru care a fost condamnat.

Organizația susține că "aceasta este dovada brutală că regimul din Serbia nu a renunțat niciodată la politica genocidului, a urii și a persecuției" și că autoritățile continuă să promoveze aceeași politică susținută de unii dintre principalii săi reprezentanți în anii ’90.

ADD a avertizat că o înmormântare de stat și acordarea de onoruri militare lui Mladic ar reprezenta "o nouă ucidere simbolică a miilor de victime nevinovate și o insultă la adresa familiilor acestora". ADD a mai susținut că "celebrarea deliberată și susținută de stat a lui Mladic reprezintă un atac direct la adresa oricărei încercări de reconciliere și normalizare a relațiilor din regiune".

"Alături de criminal"

Și organizația "Žene u crnom" a condamnat intenția autorităților de a-l înmormânta pe Mladic cu cele mai înalte onoruri de stat și militare.

Organizația a susținut că decizia arată că în Serbia genocidul nu este doar negat, ci și că autorii crimelor sunt celebrați ca eroi.

"Žene u crnom" au afirmat că statul și societatea din Serbia stau în continuare "umăr la umăr" cu fostul lider militar al sârbilor bosniaci, condamnat pentru crime de război și care, în timpul procesului, nu ar fi arătat niciun semn de regret pentru crimele comise sub comanda sa în Bosnia și Herțegovina.

"Acesta este un semn că statul și societatea nu vor să urmeze calea integrării europene, prin construirea unei societăți și a unor instituții care să înceteze să celebreze crimele de război și autorii lor, ci să își asume responsabilitatea pentru acestea și să se delimiteze de ei, condamnându-i. Este cel mai puțin lucru care poate fi făcut pentru victime", au transmis reprezentantele organizației.

"Žene u crnom" și-au exprimat speranța că statul și societatea din Serbia vor renunța la politica de negare, minimalizare, relativizare și glorificare a crimelor de război și a autorilor lor. Organizația a cerut politici bazate pe recunoaștere și asumare, pentru construirea unui viitor mai bun în Serbia și dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, în special cu Bosnia și Herțegovina.

"Reabilitare inacceptabilă a unui criminal de război"

Inițiativa "Beograd ostaje" a reacționat, la rândul său, la declarațiile ministrului Justiției Nenad Vujić privind implicarea instituțiilor statului în organizarea înmormântării lui Ratko Mladic.

Organizația a avertizat că orice formă de onoruri publice sau militare ar reprezenta "o reabilitare inacceptabilă a unui criminal de război condamnat".

Inițiativa a precizat că dreptul familiei de a alege locul înmormântării nu este pus la îndoială. În schimb, implicarea instituțiilor statului în organizarea ceremoniei și mesajul transmis astfel societății sunt considerate inacceptabile.

Organizația a mai susținut că orice onoruri de stat sau militare, ceremonii oficiale și implicarea instituțiilor publice în organizarea înmormântării ar reprezenta o glorificare a crimelor și o insultă directă la adresa victimelor.