Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, a murit în închisoare, la 84 de ani

1 minut de citit Publicat la 16:16 27 Aug 2026 Modificat la 16:20 27 Aug 2026

Ratko Mladic, într-o fotografie din 2014. Fostul lider al sârbilor bosniaci a murit în închisoare, la 84 de ani. Foto: Hepta

Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid, a murit într-o unitate de detenţie a ONU de la Haga, a relatat joi postul sârb Informer TV, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Mladic, 84 de ani, fost general al forţelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viaţă de către Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii.

Faptele au fost comise în timpul războiului din Bosnia, care a făcut aproape 100.000 de morţi între 1992 şi 1995.

Verdictul a fost reconfirmat în urma apelului, în 2021.

Printre crimele imputate lui Mladic se numără, în special, masacrul a aproximativ 8.000 de bărbaţi şi adolescenţi bosniaci, comis în iulie 1995 în regiunea Srebrenica.

Mladic a fost arestat în 2011

Arestat în 2011 în Serbia, după ce a fost 16 ani fugar, el îşi ispăşea pedeapsa într-o unitate de detenţie a Naţiunilor Unite la Haga (Olanda).

Asociaţiile mamelor din Srebrenica au denunţat apelurile repetate de eliberare a lui Mladic, calificându-le drept "provocări", şi au transmis că eliberarea sa ar fi percepută ca "o mare nedreptate faţă de familiile victimelor".

La începutul săptămânii, ministrul justiţiei sârb, Nenad Vujic, îşi reiterase cererea de eliberare a fostului lider militar, pentru ca acesta să primească tratament medical în Serbia.

La momentul respectiv, Vujic spunea că decesul lui Mladic "poate surveni în orice moment".

Fostul general a continuat să fie glorificat de unii lideri politici sârbi şi de cetățeni sârbi din Bosnia.