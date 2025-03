Rodrigo Duterte, controversatul fost președinte al Filipinelor, a fost arestat pentru crime împotriva umanității, după un mandat al CPI

Duterte a fost arestat pe aeroportul din Manila, în timp ce revenea în țară, după o vizită în Hong Kong. Foto: Getty Images

Fostul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, a fost arestat, marți, după cu guvernul de la Manila al succesorului său, Ferdinand Marcos Jr., a anunțat că a fost înștiințat de un mandat de arestare internațional pe numele său pentru crime împotriva umanității, relatează CNN.

În perioada în care s-a aflat în funcție, Duterte a condus un efort dur și brutal împotriva drogurilor, în operațiuni anti-drog în care au murit peste 6.000 de oameni, conform datelor poliției, deși unii observatori independenți cred că numărul crimelor extrajudiciare (oameni uciși fără a fi acuzați formal și judecați de o instanță – n. red.) ar putea să fie mult mai mare.

Duterte, în vârstă de 79 de ani, a fost luat în custodie în timpul unor scene haotice la principalul aeroport din Manila, după ce revenea în țară din Hong Kong.

Agenția locală a Interpol din Manila a primit „copia oficială a mandatului de arestare al Curții Penale Internaționale” marți dimineață, conform unui comunicat al Oficiului de Comunicații Prezidențiale”.

„La sosirea lui Duterte, procurorul general a semnat o înștiințare către CPI în vederea arestării fostului președinte pentru crime împotriva umanității”, au transmis autoritățile filipineze, adăugând și că Duterte se află deja în custodie.

„Care este legea pe care încălcat-o și care este infracțiunea pe care am comis-o”, poate fi auzit Duterte spunând într-un clip video publicat online de una dintre fiicele sale.

Un președinte controversat

Rodrigo Duterte a devenit faimos în timpul președinției sale pentru stilul controversat și neobișnuit de a face politică, aducând aminte uneori de fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, sau de președintele SUA, Donald Trump.

Duterte a ajuns la putere în 2016, câștigând președinția țării cu o promisiune de a deschide războiul împotriva drogurilor și a traficanților.

Operațiunile brutale care au urmat au dus la moartea a mii de oameni, multe dintre victime fiind bărbați tineri din orașe sărace, împușcați de poliție și de „justițiari auto-asumați”.

Vărsarea de sânge la un nivel haotic a dus la o investigație a Curții Penale Internaționale și la o investigație de luni de zile în parlamentul de la Manila.

Duterte a retras Filipinele din CPI, însă conform mecanismului de retragere al organizației internaționale, Curtea continuă să aibă jurisdicție pentru infracțiuni comise în perioada în care țara era membră a tratatului, în acest caz între 2016 și 2019.

Între timp, guvernul succesorului lui Duterte, al președintelui Ferdinand Marcos Jr., ales în 2022, a dat de înțeles că Duterte ar putea fi predat CPI.

„Oamenii legii sunt pregătiți să urmeze ce dictează legea, dacă mandatul de arestare trebuie să fie pus în aplicare ca urmare a unei solicităr a Interpol”, a spus un oficial din guvern, luni.

„Cu ce am greșit eu? Am făcut tot ce am putut cât am fost președinte în așa fel încât să fie un pic de liniște și de pace pentru viețile filipinezilor”, le-a spus Duterte susținătirilor săi din Hong Kong, în timpul vizitei.