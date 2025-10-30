Rusia a atacat Ucraina cu 650 de drone și 50 de rachete, noaptea trecută. Au murit doi oameni

Foto: Twitter/@ZelenskyyUa

Rusia a atacat Ucraina cu 650 de drone și peste 50 de rachete, noaptea trecută, într-un atac masiv împotriva a zece regiuni ale Ucrainei, principala țintă fiind sistemul energetic civil ucrainean. Volodimir Zelenski a precizat că, în urma atacului, au murit doi oameni, relatează EFE, citată de Agerpres.

Au fost atacate regiunile Viniţa şi Cerkasi, Poltava şi Dnipro, Ivano-Frankivsk şi Liov, Sumi, Kiev şi Mikolaiv, potrivit lui Zelenski.

In many of our regions, emergency and rescue operations are still underway after last night’s Russian attack. It was a complex, combined strike: the enemy used more than 650 drones and over fifty missiles of various types, including ballistic and aeroballistic ones. Many were… pic.twitter.com/UHBzWrUOoY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2025

Autorităţile regionale şi locale au raportat pene de curent, întreruperi în furnizarea căldurii şi a gazelor în unele zone din aceste regiuni.

Compania privată ucraineană DTEK a informat despre daune substanţiale la unele dintre centralele sale termice. Compania operează, în prezent, cinci centrale termice în Ucraina.

Zelenski a calificat atacul Rusiei drept terorism şi a cerut încă o dată comunităţii internaţionale, în special SUA, Europei şi restului membrilor G7 să răspundă cu „sancţiuni şi presiuni reale” asupra Rusiei.

Şefa guvernului ucrainean, Iulia Sviridenko, a cerut, de asemenea, partenerilor Ucrainei să-i furnizeze mai multe sisteme de apărare anti-aeriană, astfel încât ţara să îşi poată proteja infrastructura de rachetele şi dronele ruseşti.