Rusia a atacat Ucraina cu 650 de drone și 50 de rachete, noaptea trecută. Au murit doi oameni

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 13:21 30 Oct 2025 Modificat la 13:21 30 Oct 2025
bloc distrus de bombardamentele Rusiei
Foto: Twitter/@ZelenskyyUa

Rusia a atacat Ucraina cu 650 de drone și peste 50 de rachete, noaptea trecută, într-un atac masiv împotriva a zece regiuni ale Ucrainei, principala țintă fiind sistemul energetic civil ucrainean. Volodimir Zelenski a precizat că, în urma atacului, au murit doi oameni, relatează EFE, citată de Agerpres.

Au fost atacate regiunile Viniţa şi Cerkasi, Poltava şi Dnipro, Ivano-Frankivsk şi Liov, Sumi, Kiev şi Mikolaiv, potrivit lui Zelenski.

Autorităţile regionale şi locale au raportat pene de curent, întreruperi în furnizarea căldurii şi a gazelor în unele zone din aceste regiuni.

Compania privată ucraineană DTEK a informat despre daune substanţiale la unele dintre centralele sale termice. Compania operează, în prezent, cinci centrale termice în Ucraina.

Zelenski a calificat atacul Rusiei drept terorism şi a cerut încă o dată comunităţii internaţionale, în special SUA, Europei şi restului membrilor G7 să răspundă cu „sancţiuni şi presiuni reale” asupra Rusiei.

Şefa guvernului ucrainean, Iulia Sviridenko, a cerut, de asemenea, partenerilor Ucrainei să-i furnizeze mai multe sisteme de apărare anti-aeriană, astfel încât ţara să îşi poată proteja infrastructura de rachetele şi dronele ruseşti.

Etichete: Ucraina Război Ucraina Rusia drone rusesti rachete rusești bombardamente Volodimir Zelenski Iulia Sviridenko

