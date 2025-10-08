Rusia a îndreptat armele spre navele și elicopterele unui stat NATO, în apele sale strategice: “Putin pune presiune asupra noastră”

Elicopterele și avioanele de luptă daneze au fost expuse la radarele de urmărire și la navele de război rusești. FOTO: Hepta

Rusia a poziționat echipament militar în apele strategice ale unui stat NATO, amenințându-i avioanele de luptă și elicopterele.

Thomas Ahrenkiel, directorul Serviciului de Infomații al Apărării din Danemarca, susține că au existat mai multe incidente în strâmtorile daneze, unde elicopterele și avioanele de luptă au fost expuse la radarele de urmărire și la navele de război rusești, potrivit presei daneze.

Într-o conferință de presă, împreună cu ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, Thomas Ahrenkiel a oferit o perspectivă detaliată asupra cunoștințelor serviciilor secrete daneze despre amenințările hibride ale Rusiei.

“Evaluarea noastră este că Rusia poartă în prezent un război hibrid împotriva Danemarcei și a Occidentului. Aceasta înseamnă că Rusia folosește mijloace militare, printre altele, într-un mod agresiv pentru a pune presiune asupra noastră fără a depăși limita pentru un conflict deschis, în sensul tradițional”, a spus el.

Ahrenkiel a mai spus că navele de război rusești au navigat pe cursuri de coliziune cu navele daneze din strâmtori și că o navă de război rusească a fost ancorată în apele daneze timp de peste o săptămână.

Strâmtorile sunt ape strategice, în care Danemarca poate să controleze ce intră și ce iese din Marea Baltică, înconjurată de aliații NATO și de Rusia. Strâmtorile, care sunt și rute maritime internaționale aglomerate, ar fi locații esențiale într-un război.

Creștere a acțiunilor hibride ale Rusiei

Marea Baltică este o regiune cheie pentru NATO, deoarece o împarte cu Rusia. Alți aliați NATO au raportat, de asemenea, o creștere a activităților hibride rusești de la invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, inclusiv în Marea Baltică.

Noile detalii despre acțiunile agresive ale Rusiei apar în contextul în care serviciile de informații germane au precizat că au dovezi că la Kremlin se discută despre un plan de atac asupra statelor NATO. Informația a fost furnizată de comisarul UE pentru Apărare, Andrius Kubilius:

„Serviciile de informații germane susțin că au dovezi că Kremlinul discută un atac asupra NATO. Și dacă discută despre asta, plănuiește un atac? Nu știm. Dar astfel de semnale ar trebui tratate extrem de serios”, a spus Kubilius.