"La Kremlin se discută despre atacarea NATO". Serviciul de spionaj al Germaniei are dovezi despre planul lui Putin

Serviciile de informații germane au dovezi că Rusia discută un atac asupra NATO Foto: Hepta/ DPA Images / Johannes Neudecker

Serviciile de informații germane au dovezi că Rusia ia în calcul un plan de atac asupra statelor NATO, a declarat comisarul UE pentru Apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu acordat ziarului Wyborcza.

„Serviciile de informații germane susțin că au dovezi că Kremlinul discută un atac asupra NATO. Și dacă discută despre asta, plănuiește un atac? Nu știm. Dar astfel de semnale ar trebui tratate extrem de serios”, a spus Kubilius.

Acesta a mai declarat că nu este exclus scenariul în care Rusia s-ar puteam pregăti pentru un conflict mai amplu cu statele NATO. Din acest motiv, susține Kubilius, NATO și Europa trebuie să fie pregătite pentru un potențial conflict și să învețe nu numai din experiența ucrainenilor, ci și din experiența rușilor înșiși.

„Trebuie să recuperăm timpul pierdut. Și deja facem asta. Comisia Europeană a început să sprijine industria de apărare. Drept urmare, producția de obuze de artilerie va crește în 2025. Mă bucur să văd noi fabrici de armament construite în UE. Recuperăm terenul pierdut”, a spus Kubilius.

Ce spune Putin despre un atac asupra NATO

Președintele rus Vladimir Putin a negat în trecut rapoartele despre presupusele planuri ale Rusiei de a ataca NATO, precizând că acestea sunt „prostii” și „imposibil de crezut”. Liderul rus a spus că, dacă Europa crede că Rusia intenționează să atace țările NATO, atunci, potrivit lui, liderii națiunilor europene sunt „incompetenți”.

„Ei spun că Rusia va ataca NATO. Cum poate cineva să creadă asta? Este imposibil de crezut. Dacă chiar cred asta, sunt incompetenți”, a spus Putin.

În ciuda acestor declarații, Kremlinul promovează tot mai intens narațiunea conflictului „Rusia vs. Occident” pentru a crește moralul public. În acest context, în ultimele săptămâni, Polonia, Lituania, Estonia și România au raportat constant incursiuni ale dronelor și avioanelor rusești în spațiile lor aeriene, ceea ce NATO a numit un „tipar tot mai iresponsabil de comportament”.