Rusia a lansat aproape 200 de drone asupra Ucrainei. Atacul a vizat infrastructura civilă şi două nave cu cereale au fost avariate

Armata Rusiei a lansat aproape 200 de drone asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri. În regiunea Zaporojie, atacurile rusești au vizat infrastructura civilă, a declarat şeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov, potrivit publicaţiei Ukrainska Pravda. Dronele ruseşti au atacat şi districtul Shevchenkivskyi din oraşul Harkov, dar şi Odesa, unde două nave încărcate cu cereale au fost avariate.

Apărarea antiaeriană ucraineană a reuşit să doboare 133 de drone ruseşti dintre cele 156 lansate, arată datele preliminare de vineri dimineaţa, de la ora 08:00, au anunţat oficialii Statului Major General al Forțelor Armate Ucrainene. Ei au mai precizat că au fost înregistrate lovituri ale 19 drone de atac în 13 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte în şapte locații.

"În noaptea de 20 martie (începând cu ora 18:00, pe 19 martie), inamicul a atacat cu 156 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și vehicule aeriene fără pilot din zonele: Briansk, Orel, Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, precum și Hvardiiske, Capul Chauda (n.r.: situat în sud-estul Crimeei)", au precizat reprezentanţii Statului Major General al Forțelor Armate Ucrainene într-o postare pe Facebook.

În urma bombardamentelor ruşilor din Zaporojie, o femeie a murit, iar doi oameni au fost răniţi, iar şeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov, a scris pe Telegram că atacul a vizat infrastructura civilă.

"O femeie în vârstă de 30 de ani a fost ucisă, iar un bărbat de 48 de ani și un băiat de 10 ani au fost răniți", a spus Ivan Fedorov, şeful Administrației Militare Regionale, pe Telegram.

Pe parcursul nopții trecute, în regiunea Zaporizhzhia au fost emise în mod repetat alerte de raid aerian din cauza amenințării bombelor aeriene ghidate și a rachetelor balistice.

Dronele rusești au lovit şi regiunea Odesa, unde două persoane au fost rănite, au mai transmis jurnaliştii de Ukrainska Pravda. În plus, două nave comerciale civile, care navigau sub pavilionul Palau și Barbados au suferit avarii în urma atacului Federaţiei Ruse din noaptea de 19 spre 20 martie.

"Două nave comerciale civile sub pavilionul Palau și Barbados au fost avariate într-un atac cu drone asupra regiunii Odesa Oblast, în cursul nopții. Două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale", a scris Oleksii Kuleba, viceprim-ministrul pentru Reconstrucția Ucrainei și ministrul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, pe Telegram.



Oleksii Kuleba a precizat că navele erau acostate și încărcate cu cereale în momentul atacului. În ciuda loviturii, ambele nave au rămas pe linia de plutire.

"Au fost avariate și clădiri de birouri. La fața locului a izbucnit un incendiu, care a fost stins rapid de pompieri. Intervențiile pentru înlăturarea efectelor continuă", a adăugat oficialul.