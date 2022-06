Rusia abandonează Insula Șerpilor, după bombardamentele de precizie efectuate de Ucraina

O știre transmisă de agenția rusă RIA Novosti menționează că decizia armatei ruse reprezintă "un gest de bunăvoință".

Evoluția surprinzătoare vine după o serie de bombardamente ucrainene "de precizie" efectuate asupra insulei.

"Rusia, ca un gest de bunăvoință, și-a retras trupele de pe Insula Șerpilor. Astfel, s-a demonstrat comunității internaționale că Federația Rusă nu interferează cu eforturile ONU de a organiza un coridor umanitar pentru exportul de produse agricole de pe teritoriul Ucrainei", a menționat Ministerul Apărării de la Moscova.

Potrivit sursei citate, decizia armatei ruse "privează Kievul de oportunitatea de a specula subiectul crizei alimentare și de a acuza imposibilitatea de a exporta cereale, din cauza controlului trupelor ruse" în Marea Neagră.

Rusia a capturat Insula Șerpilor la începutul invaziei, în urma unui incident devenit celebru.

Pe 24 februarie, marina militară rusă a somat garnizoana ucraineană de pe insulă să se predea.

În replică, militarul ucrainean Roman Hribov a răspuns cu propoziția, devenită celebră, "navă militară rusă, du-te la dracu".

Hribov, care a supraviețuit bombardamentelor efectuate de ruși asupra insulei, a fost predat Ucrainei într-un schimb de prizonieri și decorat de președintele Volodimir Zelenski.

În iunie, Ucraina a început o operațiune susținută de atacuri asupra țintelor militare de pe insulă.

Chiar rușii au confirmat atacurile Kievului, susținând inițial că acestea nu și-au atins ținta.

Însă ultimele evoluții demonstrează contrariul.

KABOOM! No Russian troops on the Snake Island anymore. Our Armed Forces did a great job. More kaboom news to follow. All will be ?? pic.twitter.com/ItdP3oQvHK

Șeful biroului președintelui Zelenski, Andrei Iermak, a publicat, joi, următorul mesaj pe Twitter: "Kaboom! Nu mai sunt soldați ruși pe Insula Șerpilor. Forțele noastre armate au făcut o treabă grozavă! Urmează mai multe știri 'Kaboom' (despre lovituri n.r.). Toate vor fi ucrainene."

De asemenea, forțele ucrainene au publicat în ultimele ore imagini ale loviturilor efectuate recent pe Insula Șerpilor.

On the night of June 27, Ukrainian forces conducted more than 10 precision strikes on Snake Island, destroying another Pantsir-C1 anti-aircraft gun complex used to protect the invaders from air strikes. Russia's losses are still being clarified. pic.twitter.com/lbHC8U8lgs