Antena 3 CNN Externe Rușii au ucis 13 mii de animale în Ucraina, într-un atac cu dronă asupra unei ferme de porci

1 minut de citit Publicat la 19:27 03 Oct 2025 Modificat la 19:29 03 Oct 2025
porci ucisi de rusi Harkov
13 mii de porci au ars de vii după atacul rusesc asupra fermei ucrainene. Sursă foto: Serviciul ucrainean pentru situații de urgență / X

Un atac rusesc cu dronă a provocat un incendiu la o fermă de porci din nord-estul Ucrainei, ucigând aproximativ 13.000 de animale, relatează Agerpres, care citează informații de la echipele de intervenție.

"Circa 13.000 de porci au murit în urma unui atac rusesc cu dronă asupra unei exploatații agricole din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov", a comunicat Serviciul ucrainean pentru situații de urgență.

Fotografiile difuzate de acest serviciu lasă să se vadă carcase de porci îngrămădite, parțial înnegrite de flăcări, sub acoperișul prăbușit al grajdului.

Atenție, urmează imagini cu impact emoțional!

Porcii erau adăpostiți în opt clădiri, cu o suprafață care depășea cu puțin 13.000 metri pătrați. 

Toate grajdurile au fost distruse de incendiu, a arătat sursa citată, conform căreia un angajat al fermei a fost rănit în urma atacului.

Presa internațională notează că animalele nu au fost cruțate de cei trei ani şi jumătate de război pe teritoriul ucrainean. 

Atacuri rusești anterioare au distrus grajduri și grădini zoologice.

În septembrie, șapte cai au fost uciși în regiunea Kievului în timpul unui raid aerian de mare amploare, care a afectat un centru ecvestru.

În iunie, un berbec a fost ucis la grădina zoologică din Odesa. 

Etichete: porci atac cu dronă razboi rusia ucraina Harkov

