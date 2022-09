Rușii fug din țară cu trotineta. Cozile la vamă durează peste 8 ore

Cozile la trecerea de frontieră cu Georgia cu mașina durează mai mult de opt ore din cauza aglomerației.

”Rușii închiriază acum trotinete pentru a trece granița în Georgia, deoarece traficul este aglomerat și nu poți trece pe jos.

A existat o schemă similară pentru refugiații care mergeau cu bicicletele din Rusia în Norvegia” , este mesajul postat de jurnalistul de la The Guardian, Andrew Roth, pe Twitter.

Anunțul președintelui Vladimir Putin cu privire la mobilizarea parțială i-a făcut pe bărbații ruși să își părăsească țara cât mai repede posibil, lucru care a dus la aglomerație la granițele spre țările vecine. Rușii fug pentru că sunt îngroziți de teroarea din propria armată, relatează The Sun.

”Motivul pentru care un număr mare de bărbați încearcă să plece din Rusia este că sunt speriați de un potențial anunț privind recrutarea generală.

Este o armată brutală, fără simț al onoarei sau al valorilor, iar șansele de supraviețuire în orice război purtat de armata rusă sunt destul de mici.

Nu au făcut nimic pentru a rezolva vechile problemele de hărțuire și de abuzuri care există încă din vremea armatei sovietice" a explicat Generalul Sir Richard Shirreff, fost comandant suprem adjunct al forțelor aliate din Europa, a pentru The Sun.

În prezent, tuturor bărbaților ruși cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani li se cere să facă cel puțin un an de serviciu militar.

The Georgia-Russia border at Verkhny Lars is often tailed-back, but the social media footage of it today is insane. Spot the guys crossing on scooters, avoiding the ban on pedestrians. https://t.co/6NKoqqE4Gt pic.twitter.com/e3RS82B905