Rutte s-a folosit de un banc rusesc cu frigiderele Lada ca să descrie livrările prea lente de armament către Ucraina

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Şeful NATO este nemulţumit de livrarea, spune el, prea lentă de armament către Ucraina. Mark Rutte a ironizat modul în care funcţionează mecanismele Alianţei şi a comparat situaţia cu cea a fabricilor din perioada sovietică, informează Antena 3 CNN.

"Fac uneori o glumă că, atunci când cumperi un F-35 sau un sistem Patriot, e ca în vechiul banc rusesc despre Lada şi un frigider. Omul de la Lada îţi spune că va veni peste 10 ani, iar reacţia este: Dimineaţa sau după-amiaza? De ce e relevant? Ei bine, după-amiaza vine frigiderul", a menţionat Rutte.

Rutte a ironizat şi submarinul nuclear rusesc stricat

De asemenea, secretarul general al NATO a ironizat luni Rusia în legătură cu starea submarinului Novorosiisk, în timp ce autorităţile ruse au negat faptul că au ridicat submarinul la suprafaţă din cauza unor avarii. Mark Rutte a făcut o comparaţie cu romanul lui Tom Clancy din 1984, "Vânătoarea lui Octombrie Roşu", spunând că "pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic.

Flota Rusă de la Marea Neagră a anunţat că submarinul cu motor diesel Novorossisk a ieşit la suprafaţă în largul Franţei pentru a respecta regulile de navigaţie din Canalul Mânecii şi a respins informaţiile conform cărora submarinul ar fi înregistrat o gravă problemă tehnică.

Totuşi, autorităţile daneze au afirmat la sfârşitul săptămânii trecute că submarinul era remorcat în Marea Nordului. Rutte, într-un discurs susţinut în Slovenia, a spus că nava era "stricată".

"Acum, practic, nu mai există nicio prezenţă navală în Marea Mediterană. Există doar un singur submarin rus avariat, care se întoarce cu greu acasă după o misiune de patrulare. Ce schimbare faţă de romanul lui Tom Clancy din 1984, «Vânătoarea lui Octombrie Roşu». Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic", a spus Mark Rutte.