Șeful NATO ironizează submarinul nuclear rusesc, stricat în Mediterană: "Vânează cel mai apropiat mecanic"

Autorităţile daneze au afirmat la sfârşitul săptămânii trecute că submarinul era remorcat în Marea Nordului. Foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat luni Rusia în legătură cu starea submarinului Novorosiisk, în timp ce autorităţile ruse au negat faptul că au ridicat submarinul la suprafaţă din cauza unor avarii. Mark Rutte a făcut o comparaţie cu romanul lui Tom Clancy din 1984, "Vânătoarea lui Octombrie Roşu", spunând că "pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic", scrie Agerpres.



Flota Rusă de la Marea Neagră a anunţat că submarinul cu motor diesel Novorossisk a ieşit la suprafaţă în largul Franţei pentru a respecta regulile de navigaţie din Canalul Mânecii şi a respins informaţiile conform cărora submarinul ar fi înregistrat o gravă problemă tehnică.



Totuşi, autorităţile daneze au afirmat la sfârşitul săptămânii trecute că submarinul era remorcat în Marea Nordului. Rutte, într-un discurs susţinut în Slovenia, a spus că nava era "stricată".



"Acum, practic, nu mai există nicio prezenţă navală în Marea Mediterană. Există doar un singur submarin rus avariat, care se întoarce cu greu acasă după o misiune de patrulare. Ce schimbare faţă de romanul lui Tom Clancy din 1984, «Vânătoarea lui Octombrie Roşu». Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic", a spus Mark Rutte.



VchK-OGPU, un canal obscur de Telegram care publică presupuse scurgeri de informaţii ruse legate de securitate, a anunţat pe 27 septembrie că în cala submarinului Novorossiisk se scurgea combustibil, existând riscul unei explozii.



Comandamentul Maritim al NATO a publicat pe 9 octombrie fotografii cu ceea ce ar fi fost o navă franceză observând submarinul rus operând la suprafaţă în largul coastei britanice.



"NATO este pregătită să apere Alianţa noastră, manifestând o vigilenţă constantă şi monitorizând situaţia pe mare în întreaga zonă a Atlanticului", se arată în comunicatul publicat în X, fără a se menţiona numele submarinului.



Sâmbătă, Ministerul Apărării al Olandei a anunţat că marina olandeză a escortat submarinul Novorossisk şi o navă de tractare însoţitoare, "Iakov Grebelski", în Marea Nordului.



Flota Rusă de la Marea Neagră a precizat luni că submarinul efectua "un tranzit interflotă planificat" după îndeplinirea misiunilor în Marea Mediterană.



Agenţia de stat TASS a informat că nava, care intrase în serviciu în 2014, era parte a unui grup de submarine ce transportau rachete de croazieră Kalibr.