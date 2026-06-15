Satul din Normandia care i-a spus "nu" lui Hegseth. Protestul localnicilor a devenit viral după ce șeful Pentagonului a atacat Europa

O asociație din micul sat normand Langrune-sur-Mer a devenit simbolul opoziției față de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, după ce acesta a folosit comemorarea Zilei Z pentru a ataca Europa pe tema imigrației. FOTO: Getty Images

O asociație din micul sat normand Langrune-sur-Mer a devenit simbolul opoziției față de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, după ce acesta a folosit comemorarea Zilei Z pentru a ataca Europa pe tema imigrației. Declarația localnicilor, inițial privită cu rezerve chiar în comunitate, a devenit virală și a atras mesaje de susținere din întreaga lume, inclusiv din partea unor veterani americani, scrie The Guardian.

Puțini membri ai asociației se așteptau ca demersul lor să aibă un impact prea mare. Pregătirile erau de mult timp în desfășurare pentru transformarea satului de aproximativ 2.000 de locuitori în gazda internațională a ceremoniei. Stâlpii pentru steaguri fuseseră instalați cu grijă, podiumul era pregătit, iar peste 400 de oficiali de rang înalt din întreaga lume urmau să sosească în localitate.

Pentru asociație, însă, speranța era ca oamenii să reflecteze la sensul mai profund al aniversării Zilei Z, a spus membra Julia Breen. "O celebrăm ca pe un moment istoric, dar ce înseamnă războiul astăzi? Ce înseamnă faptul că noi suntem în siguranță, dar există oameni bombardați chiar acum?".

Scurta declarație a căpătat o nouă amploare după ce Hegseth a provocat condamnări la nivel global, folosindu-și discursul de Ziua Z pentru a condamna imigrația. Protestul localnicilor a devenit rapid viral, iar presa din întreaga lume a remarcat efortul lor singular de a i se opune secretarului american al Apărării.

"Totul a luat o amploare pe care, sincer, nu am anticipat-o deloc", a spus Richard. În zilele care au urmat, site-ul asociației a fost asaltat de sute de e-mailuri din întreaga lume. "Primim mesaje, în special din Statele Unite, de la oameni care ne spun: «Vă mulțumim că ați vorbit, vă susținem»", a spus Richard.

Unele dintre mesajele primite au fost deosebit de emoționante, cum a fost cel venit de la un veteran american, a spus Breen. "Ne-a spus: «O să găsesc o sticlă de vin franțuzesc și o să închin în cinstea voastră, pentru că apărați valorile pentru care am luptat»."

A fost o răsturnare de situație față de reacțiile amestecate pe care le primiseră după publicarea declarației. La acel moment, unii oameni din sat, inclusiv aleși locali, i-au acuzat că exagerează în privința lui Hegseth și că încearcă să transforme eliberarea Europei din timpul războiului într-o chestiune politică, a spus Richard.

Îngrijorările legate de asociație s-au dovedit, aparent, nefondate, a adăugat Richard. "Persoana care a transformat comemorarea într-o mare problemă politică nu a fost Langrune en Commun, ci Pete Hegseth", a spus ea. "El nu a venit să celebreze libertatea, democrația și pacea, ci să promoveze retorica sa de extremă dreapta, anti-imigrație și belicoasă."

Cu câteva ore înainte ca ceremonia din Langrune-sur-Mer să aibă loc, Hegseth a vorbit la cimitirul militar american din Colleville-sur-Mer. Pe fundalul auster al rândurilor de cruci albe, el le-a spus celor prezenți că Europa se confruntă cu o altă "invazie" a țărmurilor sale. "Din păcate, astăzi, alte plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite și periculoase", a spus el, în declarații care au determinat un istoric cunoscut să îl acuze de "prostie grotescă".

A fost singura apariție publică a lui Hegseth din acea zi. El îi anunțase anterior pe organizatori că nu va participa la ceremonia de după-amiază din Langrune-sur-Mer, fără să ofere un motiv pentru absența sa.

În Normandia, grupul Partidului Socialist din consiliul regional a remarcat că nu a fost nevoie decât de câteva ore pentru ca localnicii să aibă dreptate. Într-o declarație pentru ziarul Ouest France, acesta a descris afirmațiile drept o "profanare". "Oamenii îngropați la Colleville nu au murit pentru ca noi să închidem plajele, au murit pentru a elibera un continent de o ideologie bazată pe ierarhia ființelor umane și pe rasism. A le denatura sacrificiul într-un argument pentru ură înseamnă a le trăda angajamentul."

În Statele Unite, congresmanul republican Michael McCaul a descris afirmațiile lui Hegseth drept "nepotrivite", într-un interviu acordat postului ABC News. "Există un timp și un loc pentru aceste chestiuni legate de imigrație. Aceea nu era ziua potrivită, nu la aniversarea Zilei Z. Cred că, din respect pentru veterani, iar eu sunt fiul unui veteran al Zilei Z, acele remarci au fost deplasate."

Criticile au ajuns și la Langrune-sur-Mer, unde Breen a descris afirmațiile drept "absurde, contradictorii, lipsite de sens și rasiste". Pentru Richard, acestea au fost un semn că asociația a avut dreptate să vorbească, chiar dacă membrii ei fuseseră singurii care au făcut-o.

"Cred că declarația noastră i-a ajutat pe oameni să iasă din tăcere", a spus Richard. "Dacă le-a dat altora curajul să vorbească și să spună că gândesc la fel, că nu sunt de acord cu ideologia guvernului Trump, atunci este un lucru bun."

Același sentiment a fost exprimat și de Breen, care a spus că este mândră să facă parte dintr-o asociație devenită un mic "punct de rezistență" împotriva celor care au invocat protocolul ca motiv pentru a rămâne tăcuți în fața unei persoane care "promovează o retorică belicoasă, rasistă, supremacistă și imperialistă".

Ea a ținut însă să adauge rapid că ceea ce au făcut la Langrune-sur-Mer este departe de a fi ceva extrem. "Este nebunesc faptul că rezistența, astăzi, înseamnă doar să îi reamintești lumii valorile sale", a spus ea. "Și că acest lucru pare o poziție radicală."