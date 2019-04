Scott Speer, regizorul filmului „Step Up Revolution”, arestat după ce și-a bătut soția și și-a incendiat locuința

foto- Facebook

Regizorul Scott Speer, cunoscut pentru filmul „Step Up Revolution”, a fost arestat după ce și-a incendiat locuința.

Bărbatul a avut o ceartă cu soția lui din cauza consumului excesiv de alcool. După ce a lovit-o și i-a provocat câteva răni minore, Scott Speer a dat foc la o mătură cu care voia să incendieze toată casa.

Potrivit unor surse din poliție, se pare că regizorul a fost arestat săptămâna trecută. Mai multe echipe de pompieri și polițiști au mers la casa acestuia, potrivit TMZ.

Regizorul a fost ulterior eliberat, dar a trebuit să plătească cauțiuni de 250.000 de dolari.

Scott Speer (36 de ani) a mai regizat și alte filme cunoscute, precum "I Still See You" sau "Midnight Sun".