Serviciul de Securitate al Ucrainei a recuperat o filmare ștearsă care surprinde tentativa de asasinare a oligarhului Vadim Ermolaev

Serviciul de Securitate al Ucrainei a recuperat o filmare ștearsă care surprinde tentativa de asasinare a oligarhului Vadim Ermolaev. Sursa colaj foto: Facebook/Ruslan Kravcenko

Parchetul ucrainean a făcut publică vineri o înregistrare video care arată momentul exploziei în atentatul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Ermolaev şi familia lui la Monaco, transmit Ukrainska Pravda şi AFP, conform Agerpres. "O probă-cheie pe care suspecții au încercat să o distrugă a fost recuperată datorită muncii profesionale a experților din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei", a declarat Ruslan Kravcenko, procurorul general al Ucrainei. Filmarea a apărut la o zi după ce afaceristul a acuzat direct GUR, serviciul de informații militare al Ucrainei, că ar fi organizat tentativa de asasinat.

O ucraineancă în vârstă de 39 de ani, suspectată că a plantat dispozitivul exploziv, a fost găsită moartă, împuşcată în cap cu mai multe gloanţe, lângă Kiev la câteva zile după atentat.

Anastasia Berezovska fusese dată în căutare prin Interpol de autorităţile din Monaco sub acuzaţiile de tentativă de omor, amplasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public cu intenţie criminală şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Doi suspecţi – un fost ofiţer de poliţie şi un ofiţer activ al Direcţiei Principale de Informaţii (GUR) a Ministerului ucrainean al Apărării – au fost arestaţi la scurt timp, fiind acuzaţi de uciderea Anastasiei Berezovska.

Procurorul general ucrainean, Ruslan Kravcenko, a anunţat vineri că anchetatorii au "recuperat una dintre probele-cheie pe care suspecţii încercaseră să le distrugă".

"O probă-cheie pe care suspecții au încercat să o distrugă a fost recuperată datorită muncii profesionale a experților din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Video-ul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere pe care autorii o instalaseră în prealabil în apropierea locului crimei pentru a se asigura că asasinatul a fost comis. Deși această probă fusese ștearsă, experții SSU au reușit să o recupereze", a adăugat procurorul general.

În înregistrarea de 40 de secunde postată pe Telegram, dar şi pe Facebook de Kravcenko, poate fi văzută o persoană depunând o geantă în faţa uşii de intrare a unui imobil, apoi plecând, şi o explozie având loc imediat în acel loc.

Imaginile arată un bărbat, o femeie şi un adolescent sosind de pe stradă în faţa uşii chiar în momentul producerii exploziei.

Pe 29 iunie, Vadim Ermolaev, un bogat om de afaceri bogat în vârstă de 58 de ani, originar din Ucraina şi deţinând cetăţenie cipriotă, partenera sa de viaţă şi fiul lor în vârstă de 13 ani au fost grav răniţi în holul imobilului unde locuiau de un dispozitiv exploziv detonat de la distanţă.

Toate cele trei victime au supravieţuit şi se află în spital cu răni de diferite grade.

Acest atentat a venit ca un trăsnet pentru Monaco, un microstat mediteranean ultra-securizat de 2 km² şi 40.000 de locuitori, în majoritatea lor oameni foarte bogaţi de diferite cetăţenii.