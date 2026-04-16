Slovacia amenință că va bloca sancțiunile împotriva Rusiei dacă nu este reparată conducta Drujba

Publicat la 21:29 16 Apr 2026 Modificat la 21:29 16 Apr 2026

Ministrul slovac de externe, Juraj Blanar, a declarat, joi, că țara sa va bloca următoarea rundă de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei dacă nu primește garanții privind livrarea de petrol prin conducta Drujba, avariată de atacuri aeriene ale Rusiei în Ucraina, pe 27 ianuarie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Dependente în mare măsură de petrolul rusesc, Slovacia și Ungaria au acuzat Ucraina că amână repararea conductei, amintește agenția de presă franceză; președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promis, marți, în cadrul vizitei sale la Berlin, că oleoductul va fi reparat „până la sfârșitul lunii aprilie”.

„Dacă oleoductul Drujba nu este operațional când va fi pe masă al 20-lea pachet (de sancțiuni), nu îl vom aproba”, a declarat Blanar, citat de cotidianul Dennik N.

„Nu avem nicio altă modalitate de a-l obliga pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și Comisia Europeană să repună Drujba în stare de funcționare”, a declarat oficialul de la Bratislava.

Moștenire a erei sovietice, conducta Drujba furnizează petrol Slovaciei și Ungariei, două țări fără ieșire la mare.

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, și Viktor Orban, l-au acuzat pe Zelenski de „șantaj” în ce privește repornirea conductei. Viktor Orban și-a folosit veto-ul împotriva unui împrumut de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina, provocând indignare în rândul partenerilor săi europeni, deoarece inițial aprobase împrumutul.

Joi, Blanar a declarat că Slovacia nu va bloca împrumutul pentru Ucraina, în ciuda tensiunilor din jurul conductei Drujba.

El a explicat că țara sa a decis de la bun început să nu sprijine împrumutul și că Slovacia, Cehia și Ungaria au convenit asupra unei excepții în baza căreia nu vor participa la garanții comune sau rambursări de dobânzi.

„Am negociat o scutire, iar împrumutul aprobat în acest mod a fost convenit de Slovacia, reprezentată de prim-ministrul nostru, și nimic nu se schimbă în această privință”, a adăugat Blanar, citat de agenția de presă slovacă TASR.

Fico a declarat în martie că Slovacia este pregătită, dacă este necesar, să „preia ștafeta” de la Ungaria în blocarea împrumutului UE către Ucraina.

Robert Fico și Viktor Orban - care a pierdut alegerile generale de duminica trecută din Ungaria - sunt cei mai apropiați aliați ai dictatorului Vladimir Putin în cadrul Uniunii Europene, mai scrie AFP.