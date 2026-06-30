Șoc și groază la Moscova, după ce dronele Ucrainei au atacat în valuri capitala rusă. Volgogradul, lovit și el de rachete Flamingo

Clădire rezidențială din regiunea Moscovei, în flăcări, după explozia unei drone. Foto: Profimedia Images

Ucraina a declarat marți că a lovit pentru a doua oară în doar o săptămână unul dintre cele mai mari centre de comunicații prin satelit ale Rusiei, situat la nord de Moscova. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea aeriană rusă a doborât peste 60 de drone după ce, începând de luni seară, mai multe valuri de drone au fost lansate către capitala rusă. În total, Ministerul Apărării rus a afirmat că a interceptat sau distrus 419 drone, informează CNN.

Centrul de Comunicații prin Satelit Dubna, vizat de atacurile cu drone ucrainene se află în nordul Moscovei, la aproximativ 500 km de granița cu Ucraina și este folosit pentru culegerea de informații și coordonarea forțelor armate ruse care luptă în Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Today, our long-range sanctions against Russia for this war once again reached the Dubna space communications center in the Moscow region. This is a special satellite communications facility used, in particular, for reconnaissance and for coordinating the activity of Russia’s… pic.twitter.com/HMtNwSgOvv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2026

Rusia nu a confirmat că centrul de comunicații Dubna a fost lovit, dar guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a spus că o dronă a lovit o „clădire administrativă” în oraș, fără victime raportate.

Vorobiov a spus, de asemenea, că un bebeluș de șase luni a murit marți după ce o dronă s-a prăbușit peste o casă din Iegorievsk, la sud-est de Moscova. Salvatorii ruși au scos de sub dărâmături doi adulți și doi copii, dar bebelușul a murit în drum spre spital, a spus Vorobiov.

De asemenea, o femeie de 61 de ani a fost ucisă în regiunea Tver din vestul Rusiei după ce o „dronă inamică”, care fusese doborâtă, a lovit o casă, conform autoritățile locale.

Oficialii ucraineni au postat și o înregistrare video a unui atac ucrainean în care Volgogradul a fost lovit de o rachetă Flamingă, fabricată de Kiev.

Volgograd, Russia.



Sunrise on June 27.



Flamingo missiles.



A military plant is attacked.



The world is a little better. https://t.co/XkGUwQ6qgB pic.twitter.com/lyVagphL4f — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 30, 2026

Ucraina a crescut presiunea asupra Kremlinului prin atacuri mai adânci în teritoriul rus, vizând în principal rafinăriile de petrol, dar efectuând și atacuri masive cu drone în capitala rusă și la Sankt Petersburg.

Armata ucraineană a precizat marți că atacurile asupra Moscovei și Sankt-Petersburgului au fost posibile datorită „unui coridor deschis în sistemul dens de apărare aeriană al inamicului”.

Astfel, militarii ucraineni „distrug sistematic” radarele din regiunea de frontieră rusă Briansk, care monitorizează spațiul aerian al Moscovei, conform ministerului ucrainean al Apărării.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat Kievul pentru atacul din zona Moscovei, spunând jurnaliștilor marți că „civilii suferă, copiii mor”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat zilele trecute aprobarea unei operațiuni de 40 de zile a serviciului secret ucrainean SBU, cu scopul de a forța Moscova să pună capăt războiului. Zelenski a făcut acest anunț pe canalul său de Telegram, după o discuție avută cu șeful SBU, generalul-maior Ievhen Hmara, fără a dezvălui detalii suplimentare. În cadrul raportului pe care șeful SBU i l-a dat lui Zelenski, au fost discutate un „plan de sancțiuni pe termen lung și un plan de sancțiuni pe termen mediu”, după cum s-a exprimat liderul de la Kiev.