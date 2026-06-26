Zelenski anunță o „operațiune de 40 de zile” pentru a forța Moscova să încheie războiul. „Crimeea se va transforma într-o insulă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de șeful SBU. Foto: X/Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a aprobat o operațiune de 40 de zile a serviciului secret ucrainean SBU, cu scopul de a forța Moscova să pună capăt războiului. Zelenski a făcut acest anunț pe canalul său de Telegram, după o discuție avută cu șeful SBU, generalul-maior Ievhen Hmara, fără a dezvălui detalii suplimentare, informează The Moscow Times.

În cadrul raportului pe care șeful SBU i l-a dat lui Zelenski, au fost discutate un „plan de sancțiuni pe termen lung și un plan de sancțiuni pe termen mediu”, după cum s-a exprimat liderul de la Kiev.

Report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions plan, mid-range sanctions, and the results of the Security Service of Ukraine – specifically the Center of Special Operations “Alpha” – on the front.



I approved a 40-day influence operation for the Service… pic.twitter.com/Ue6O21i6xH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026

Volodimir Zelenski a subliniat că SBU a înregistrat, în ultimele luni, cele mai bune rezultate în apărarea pozițiilor armatei ucrainene, ca urmare a folosirii mai multor tipuri de drone, iar unitățile speiale „Alpha” ale serviciului au provoat cele mai mari pierderi în rândul armatei ruse.

Cu o zi înainte, pe 24 iunie, Zelenski a declarat că operațiunea desfășurată de Forțele Armate ale Ucrainei în Crimeea a fost „clar calculată”, iar primirea asistenței militare, promise de aliații Kievului la summitul G7, ar permite Ucrainei să creeze rapid condiții în care Rusia ar fi forțată să aleagă pacea.

Rușii sunt îndemnați să părăsească Crimeea „cât timp Podul Kerci este încă în picioare"

Recent, Forțele Armate ale Ucrainei au intensificat semnificativ loviturile asupra infrastructurii energetice din Crimeea. Ca urmare a atacurilor asupra peninsulei, transportul de combustibil a fost complet oprit, transporturile cu feribotul prin strâmtoarea Kerci au fost sistate, iar circulația camioanelor grele pe podul Crimeea a fost interzisă.

De asemenea, penele de curent au afectat districtele energetice de Nord-Vest, Centrală și Coasta de Sud ale peninsulei. În același timp, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au raportat distrugerea completă a podului feroviar peste Canalul Crimeii de Nord, lângă satul Razdolnoye, o facilitate folosită pentru aprovizionarea trupelor ruse în direcția sudică.

Ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a vorbit anterior despre campania de izolare a Crimeei.

„Crimeea este izolată de drone. Și se pare că Crimeea se va transforma într-o insulă în viitorul apropiat", a spus Fedorov. Comandantul Unităților de Drone ale Forțelor Armate ale Ukrainei, Robert Brovdi (indicativ „Magyar"), a subliniat că în viitorul apropiat Crimeea se va confrunta cu izolarea transporturilor, perturbarea sezonului turistic și o lipsă de resurse. Șeful Mejlis-ului tătar din Crimeea, Refat Ciubarov i-a îndemnat rușii să părăsească peninsula „cât timp Podul Kerci este încă în picioare".