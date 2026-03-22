Socialiștii francezi câștigă din nou primăria Parisului. Candidata de dreapta a fost învinsă categoric

Emmanuel Gregoire, primarul-ales al Parisului va prelua mandatul de la actuala primăriță socialistă, Anne Hidalgo.

Emmanuel Gregoire, candidatul socialist la alegerile municipale din Paris, a învins-o clar pe veterana conservatoare Rachida Dati în turul al doilea al alegerilor pentru primăria Parisului, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne publicate duminică, în ultimul test major al opiniei publice franceze înaintea alegerilor prezidențiale decisive de anul viitor, scrie France24.

Emmanuel Gregoire a fost ales primar al Parisului duminică, învingând-o pe fosta ministră de dreapta Rachida Dati și prelungind dominația stângii în capitala Franței, potrivit estimărilor.

Gregoire, în vârstă de 48 de ani, fost adjunct al actualei primărițe, Anne Hidalgo, a fost creditat cu aproximativ 52% din voturi, devansând-o clar pe Dati și pe candidata de extremă stângă Sophia Chikirou — contrazicând previziunile care indicau o cursă strânsă.

„Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale”, a declarat Gregoire în fața unei mulțimi entuziaste, promițând să reziste dreptei și extremei drepte în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor.

„Parisul va fi inima rezistenței împotriva acestei alianțe a dreptei, care încearcă să ne ia ceea ce avem mai prețios și mai fragil: simpla bucurie de a trăi împreună”, a adăugat el.

Noul primar ales a mers apoi la primărie pe o bicicletă Velib, sistemul emblematic de bike-sharing al capitalei franceze, semnalând continuitatea față de predecesorii săi.

Victoria sa vine după 25 de ani de administrație transformatoare sub primari de stânga succesivi, Bertrand Delanoe și Anne Hidalgo, care au transformat metropola poluată într-un oraș cu bulevarde împădurite, piste pentru biciclete și străzi pietonale.

Campanie tensionată

Alegerile încheie o campanie tensionată în care Gregoire l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron că s-a implicat în politica locală pentru a-i reduce șansele, acuzație respinsă de liderul francez drept „absurdă”.

Candidatul socialist obținuse un avans clar în primul tur, desfășurat săptămâna trecută, cu aproape 38% din voturi, cu peste 12 puncte procentuale înaintea lui Dati, care a ocupat funcția de ministru al culturii în timpul lui Macron.

Totuși, alianța lui Dati cu un rival de centru-dreapta și retragerea tactică a unui candidat de extremă dreapta păreau să-i fi îmbunătățit șansele înaintea turului al doilea, în timp ce Gregoire a refuzat să formeze o alianță cu Chikirou, ceea ce a divizat votul stângii.

Lidera extremei drepte, Marine Le Pen, le-a cerut, de asemenea, alegătorilor din Paris să înlăture stânga de la putere — însă acest apel ar fi putut, paradoxal, să-l avantajeze pe Gregoire, având în vedere că imaginea lui Le Pen rămâne toxică pentru majoritatea alegătorilor din capitală.

Pentru Gregoire, victoria clară de duminică reprezintă o confirmare a deciziei de a nu se alia cu partidul lui Chikirou, La France Insoumise (Franța Nesupusă), al cărui discurs radical a îndepărtat mulți alegători moderați.

Alegerile municipale au fost văzute ca pe cel mai important test și ca o „foaie de turnesol” pentru alegerile prezidențiale de la anul. În prezent, candidatul partidului extremist RN (cel mai probabil Jordan Bardella) conduce în sondaje.