Un soldat rus luat prizonier în Ucraina şi-a sunat mama: "Ne-au spus că vom fi trupe de menţinere a păcii"

Tânărul a fost filmat de forţele armate ucrainene în timp ce îşi sună mama şi o anunţă că a fost luat prizonier şi că, în realitate, a fost trimis la război în Ucraina şi nu la Lugansk sau Doneţk pentru menţinerea păcii.

"Mamă, mă recunoşti? Sunt în Ucraina. Sunt prizonier de război. Mamă, ascultă-mă cu atenţie. Se poartă ok cu mine, nu îţi face griji pentru mine.

Am nevoie să îmi contactezi unitatea. Scrie numărul pe ceva. Le spui că am fost luat prizonier.

Ne-au spus că vom fi trupe de menţinere a păcii în Republica Lugansk şi Republica Doneţk, dar în realitate este război, iar noi suntem agresorii.

Oraşele sunt bombardate. Să spui tuturor. Mamă, am venit aici ca agresor, nu îmi pot da drumul să plec acasă", i-a spus soldatul rus mamei sale la telefon.

