Steve Witkoff a anunțat când și unde va avea loc viitoarea trilaterală SUA-Rusia-Ucraina pentru negocieri de pace

2 minute de citit Publicat la 10:39 03 Noi 2026 Modificat la 10:39 03 Noi 2026

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Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat pe 3 noiembrie că o nouă rundă de negocieri trilaterale pentru pace între Rusia, Ucraina și Statele Unite va avea loc pe 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, relatează Kyiv Independent, marți.

„Discuțiile se vor concentra asupra măsurilor de securitate postbelice, reducerii tensiunilor, eforturilor umanitare și următorilor pași către pace”, a scris Witkoff pe Twitter. De câteva săptămâni, oficialii ucraineni, americani și ruși încearcă să organizeze noi runde de negocieri pentru pace.

Președintele Volodimir Zelenski și dictatorul Vladimir Putin și-au exprimat disponibilitatea de a participa la negocieri după întâlnirile avute cu Witkoff în luna octombrie, la Oslo, în Norvegia, respectiv la Sankt Petersburg.

„Sperăm să continuăm progresele realizate la Kiev, Oslo și Sankt Petersburg pentru a ajunge la un acord de pace cuprinzător și durabil, care să garanteze securitatea generațiilor viitoare”, a declarat Witkoff.

Potrivit lui Zelenski, una sau două runde de discuții tehnice ar putea pregăti terenul pentru un summit trilateral la care să participe el, președintele american Donald Trump și Putin. Zelenski și Putin nu au purtat negocieri directe de la începutul invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022.

Agenda negocierilor tehnice ar urma să includă un posibil armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice și operațiunile militare maritime, schimburi de prizonieri militari și civili, precum și repatrierea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

Statul agresor a respins în repetate rânduri posibilitatea unui armistițiu și a cerut Ucrainei să cedeze teritoriile din regiunile ucrainene Donețk și Luhansk pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească.

Aceste regiuni din estul Ucrainei, de o importanță strategică majoră, rămân în centrul negocierilor. Ucraina, în schimb, a cerut încetarea focului de-a lungul actualei linii a frontului.

Zelenski a insistat, de asemenea, asupra necesității unor garanții solide de securitate pentru Ucraina în cadrul oricărui acord menit să pună capăt războiului.

„Garanțiile noastre de securitate ne aparțin și nu pot fi dictate de partea rusă”, a declarat Zelenski pe 25 octombrie. „Restricțiile asupra armatei noastre și neutralitatea Ucrainei nu sunt subiecte de negociere”.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, și-a exprimat, pe 31 octombrie, în timpul unei reuniuni a miniștrilor de externe din G20, incertitudinea privind posibilitatea încheierii unui acord de pace negociat între Ucraina și Rusia.

„Nu știu dacă este posibilă obținerea păcii în Ucraina prin negocieri. Tocmai asta încercăm să aflăm”, le-a declarat Rubio jurnaliștilor, într-o conferință de presă.

„Nu cred că cineva de aici susține că suntem pe punctul de a ajunge la un acord negociat”, a adăugat el.