SUA au votat, împreună cu alte două țări, împotriva rezoluției ONU care califică sclavia drept „crimă împotriva umanității”

Adunarea Generală a ONU. Foto: Getty Images

Adunarea Generală a ONU a adoptat, miercuri, o rezoluție prin care traficul de sclavi africani este „cea mai gravă crimă împotriva umanității” și solicită să se facă „un pas concret către remedierea nedreptăților istorice”. Rezoluția îndeamnă, de asemenea, la „restituirea promptă și neîngrădită” a bunurilor culturale, inclusiv opere de artă, monumente, piese de muzeu, documente și arhive naționale în țările lor de origine, fără nicio taxă. Votul în cadrul organismului mondial format din 193 de membri a fost de 123 de voturi „pentru”, 3 împotrivă și 52 de abțineri. Argentina, Israel și Statele Unite au fost cei trei membri care au votat împotriva rezoluției. Regatul Unit și toți cei 27 de membri ai Uniunii Europene s-au numărat printre cei care s-au abținut, scrie NBC News.

„Deși Statele Unite se opun nedreptăților din trecut legate de comerțul transatlantic cu sclavi și de toate celelalte forme de sclavie, nu recunosc un drept legal la reparații pentru nedreptățile istorice care nu erau ilegale conform dreptului internațional la momentul în care au avut loc”, a declarat ambasadorul adjunct al SUA la ONU, Dan Negrea, înainte de vot.

„Statele Unite se opun, de asemenea, vehement încercării rezoluției de a clasifica crimele împotriva umanității în orice tip de ierarhie. Afirmația că unele crime împotriva umanității sunt mai puțin grave decât altele diminuează în mod obiectiv suferința nenumăratelor victime și supraviețuitori ai altor atrocități de-a lungul istoriei”, a mai spus el.

În Statele Unite, sprijinul pentru despăgubiri a căpătat amploare în urma uciderii lui George Floyd de către un ofițer de poliție din Minneapolis în 2020. Cu toate acestea, problema a fost dificilă și a fost prinsă într-o reacție conservatoare mai amplă cu privire la modul în care rasa, istoria și inegalitatea sunt tratate în instituțiile publice.

Spre deosebire de rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, rezoluțiile Adunării Generale nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar reprezintă o reflectare importantă a opiniei mondiale.

„Astăzi, ne unim într-o solidaritate solemnă pentru a afirma adevărul și a urmări o cale către vindecare și justiție reparatorie”, a declarat președintele Ghanei, John Dramani Mahama, un arhitect cheie al rezoluției, înainte de vot.

„Adoptarea acestei rezoluții servește drept garanție împotriva uitării. Să se consemneze că, atunci când istoria ne-a făcut semn, am făcut ceea ce era corect pentru memoria milioanelor de oameni care au suferit umilința sclaviei”, a spus el.

Mahama a menționat că votul are loc în Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Sclaviei și Comerțului Transatlantic cu Sclavi, onorând memoria a aproximativ 13 milioane de bărbați, femei și copii africani înrobiți de-a lungul mai multor secole.

Diplomații au aplaudat, iar unii au salutat adoptarea rezoluției.

„Istoria sclaviei și consecințele sale devastatoare și impactul de lungă durată nu trebuie uitate niciodată”, a declarat ambasadorul britanic interimar la ONU, James Kariuki, vorbind în principal în numele națiunilor occidentale, inclusiv al unora care au înrobit africani.

„Națiunile occidentale sunt hotărâte să abordeze cauzele profunde care persistă și astăzi”, a spus el, subliniind discriminarea rasială, rasismul, xenofobia și intoleranța. El a spus că „flagelul sclaviei moderne” trebuie, de asemenea, abordat: traficul de persoane, munca forțată, exploatarea sexuală și criminalitatea forțată.

Ambasadoarea adjunctă a Ciprului la ONU, Gabriella Michaelidou, vorbind în numele UE, a împărtășit îngrijorările SUA și Regatului Unit cu privire la „utilizarea superlativelor” care implică „o ierarhie între crimele atroce”.

Michaelidou a menționat, de asemenea, îngrijorarea UE cu privire la „interpretarea dezechilibrată a evenimentelor istorice” din rezoluție și referințele juridice care sunt inexacte sau incompatibile cu dreptul internațional, inclusiv „sugestii privind o aplicare retroactivă a normelor internaționale care nu exista la momentul respectiv și cereri de despăgubiri”.

Rezoluția „condamnă fără echivoc traficul de africani înrobiți și înrobirea rasială a africanilor cu bunuri mobile, sclavia și comerțul transatlantic cu sclavi ca fiind cea mai inumană și durabilă nedreptate împotriva umanității”.

Prin aprobarea rezoluției, Adunarea Generală afirmă importanța abordării greșelilor istorice ale sclaviei, promovând „dreptatea, drepturile omului, demnitatea și vindecarea”.

Rezoluția solicită națiunilor membre ale ONU să se angajeze în discuții „privind justiția reparatorie, inclusiv scuze complete și formale, măsuri de restituire, compensare, reabilitare, satisfacție, garanții de nerepetare și modificări ale legilor, programelor și serviciilor pentru a combate rasismul și discriminarea sistemică”.

Încurajează contribuțiile voluntare pentru a promova educația privind comerțul transatlantic cu sclavi și solicită Uniunii Africane, Comunității Caraibiene și Organizației Statelor Americane să colaboreze cu organismele ONU și cu alte națiuni „în ceea ce privește justiția reparatorie și reconcilierea”.