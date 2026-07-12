SUA contrazic Iranul și anunță că Strâmtoarea Ormuz este deschisă: „Armata americană e pregătită să asigure navigația”

1 minut de citit Publicat la 17:34 12 Iul 2026 Modificat la 17:50 12 Iul 2026

SUA contrazic Iranul și anunță că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Foto: Getty Images

Armata americană a anunţat duminică că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă” şi că navele circulă prin strâmtoare, în ciuda anunţului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile strategice după o nouă reluare a ostilităţilor cu SUA.

„Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor care doresc să tranziteze legal această cale navigabilă internaţională”, a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe X, potrivit AFP și Agerpres.

„Iranul nu controlează strâmtoarea. Circulaţia (navelor) este deschisă”, a mai spus el.

„Forţele americane sunt desfăşurate şi pregătite să asigure libertatea continuă de navigaţie, în pofida agresiunii nejustificate, a hărţuirii, ameninţărilor şi declaraţiilor arbitrare ale Iranului", a mai spus CENTCOM.

Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru CNN duminică dimineaţă: „Pentru noi, (strâmtoarea) este deschisă”.

Trump a susţinut, de asemenea, că recenta reluare a ostilităţilor a avut loc chiar dacă SUA şi Iranul ajunseseră la un acord.

„Am avut un acord cu ei ieri. Cedau în toate privinţele, iar apoi, brusc, două ore mai târziu, au lovit o navă cu o dronă", a spus el. Ca răspuns, „i-am lovit foarte puternic aseară”, a spus Trump.

Omanul a anunţat duminică că a salvat 23 de membri ai echipajului unei nave şi că îi caută pe alţii după un atac asupra unei ambarcaţiuni în Strâmtoarea Ormuz, un atac pe care Statele Unite l-au atribuit Iranului.

Marinarii primesc "îngrijirile medicale necesare", iar "operaţiunile de căutare continuă pentru găsirea unui membru al echipajului dat dispărut", a declarat Centrul de Securitate Maritimă din Oman într-un comunicat.

CENTOM a acuzat Iranul că a atacat GFS Galaxy, o navă container sub pavilion cipriot, ceea ce a determinat represalii din partea SUA.

Potrivit agenţiei britanice de siguranţă maritimă UKMTO, atacul a avut loc la circa 17 km est de Peninsula Musandam, care aparţine Sultanatului Oman, şi a provocat un incendiu la bord, conducând la evacuarea echipajului cu o barcă de salvare.

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat duminică că a lovit două nave în Strâmtoarea Ormuz, fără a le numi. Ei au justificat atacul asupra primei nave susţinând că aceasta naviga pe o "rută neautorizată".