SUA solicită inclusiv Taiwanului să-și crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. „Nu face excepție de la această regulă”

Statele Unite doresc ca Taiwanul să îşi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, a declarat joi emisarul special american la Taipei, Raymond Greene, făcând apel la deputaţi să adopte rapid un buget de apărare, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Preşedintele Trump a îndemnat aliaţii şi partenerii săi să îşi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB pentru a împărţi cu noi povara financiară a menţinerii păcii”, a declarat Raymond Greene, directorul Institutului Financiar din Taiwan, care joacă de facto rolul unei ambasade americane.

„Taiwanul nu face excepţie de la această regulă”, a afirmat Raymond Greene în cadrul unui eveniment organizat la Camera de Comerţ Americană.

„Încurajăm toate partidele parlamentului taiwanez să depăşească divergenţele politice şi să adopte rapid un buget special de apărare care să reflecte angajamentul Taiwanului faţă de propria sa apărare prin finanţarea achiziţiei de capacităţi de apărare esenţiale”, a adăugat el.

După luni de întârzieri şi presiuni intense din partea americană, parlamentul taiwanez controlat de opoziţie a început să examineze săptămâna aceasta propuneri bugetare menite să consolideze capacităţile de apărare ale insulei în faţa ameninţării unei eventuale atacuri chineze.

China consideră insula o parte integrantă a teritoriului său şi nu a exclus recurgerea la forţă pentru a prelua controlul asupra ei.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te, care s-a angajat să crească bugetul apărării la 5% din PIB până în 2030, a propus în noiembrie 2025 cheltuieli militare suplimentare de 39 de miliarde de dolari americani pentru achiziţia de arme esenţiale, inclusiv din SUA.

Proiectul său a fost însă blocat de opoziţie în parlament.

Kuomintang, principalul partid de opoziţie din Taiwan, doreşte să aloce 380 de miliarde de dolari taiwanezi (11.89 miliarde de dolari americani) pentru achiziţionarea de arme americane, cu posibilitatea unor achiziţii suplimentare.

Fără a recunoaşte oficial Taiwanul, Washingtonul este principalul sprijin şi furnizor de armament al insulei. Raymond Greene a asigurat că angajamentele Statelor Unite în temeiul legii privind relaţiile cu Taiwanul, adoptată de Congresul american în 1979 şi care obligă SUA să furnizeze arme Taiwanului, rămân „neclintite”.