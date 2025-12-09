Susținerea lui Trump și „premiul pentru pace” declanșează investigații în FIFA împotriva lui Gianni Infantino

2 minute de citit Publicat la 22:07 09 Dec 2025 Modificat la 22:07 09 Dec 2025

Donald Trump a primit FIFA Peace Prize din partea președintelui Gianni Infantino, la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026, Washington, 5 decembrie 2025. sursa foto: Getty

Gianni Infantino, președintele FIFA, ajunge în atenția comisiei de etică a organizației, după ce un ONG britanic l-a reclamat pentru încălcarea obligației de neutralitate politică în urma susținerii publice față de Donald Trump și a acordării unui controversat „premiu pentru pace” președintelui american. Plângerea ridică întrebări despre independența conducerii FIFA, într-un moment în care organizarea Campionatului Mondial din 2026 și legăturile politice ale forului mondial sunt atent analizate, scrie Euronews.

Organizația FairSquare, un ONG londonez specializat în drepturile omului, a anunțat, marți, că a depus solicitări de investigare a presupuselor încălcări comise de Infantino privind obligația statutară a FIFA de a rămâne neutră politic.

FIFA a transmis că reprezentanții comisiei de etică nu comentează cazuri aflate în desfășurare și nu a confirmat primirea plângerii.

Conform codului de etică, încălcarea neutralității politice poate atrage o suspendare de până la doi ani din activitatea fotbalistică, deși rămâne neclar dacă dosarul va fi luat în considerare.

Anchetatorii și judecătorii etici numiți în prezent de FIFA sunt considerați de unii observatori mai puțin independenți decât cei din urmă cu un deceniu, când fostul președinte Sepp Blatter a fost demis din funcție.

Infantino și-a exprimat în acest an susținerea față de Trump și politicile sale, sugerând chiar că președintele american merita Premiul Nobel pentru Pace – pe care nu l-a câștigat.

Șeful FIFA a aliniat, de asemenea, strâns fotbalul internațional cu administrația americană în pregătirea Cupei Mondiale masculine din 2026, găzduită împreună cu Mexic și Canada.

Turneul ar trebui să genereze venituri de peste 10 miliarde de dolari (8,6 miliarde de euro) pentru FIFA.

Liderii politici ai celor trei țări organizatoare s-au alăturat lui Infantino pe scenă la ceremonia tragerii la sorți, vinerea trecută, la Washington, după ce Trump a primit primul Premiu pentru Pace acordat de FIFA.

„Acordarea unui astfel de premiu unui lider politic aflat în funcție reprezintă în sine o încălcare clară a obligației FIFA de neutralitate”, a transmis FairSquare în plângerea sa de opt pagini.

FIFA nu a precizat modul în care Infantino a creat luna trecută acest premiu pentru pace, însă persoane familiarizate cu procesul au spus în discuții private că au aflat despre inițiativă doar din presă.

„Dacă domnul Infantino a acționat unilateral și fără vreo autoritate statutară, acest lucru ar trebui considerat un abuz de putere extrem de grav”, a declarat FairSquare.

Organizația a contestat anterior FIFA în legătură cu situația drepturilor omului din Arabia Saudită, gazda Cupei Mondiale din 2034, standardele de guvernanță ale FIFA și investigația întârziată privind presupuse încălcări ale statutului legate de prezența unor echipe din coloniile israeliene în liga națională de fotbal.