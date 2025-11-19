Ţările din UE relaxează şi mai mult o directivă-cheie de la Bruxelles împotriva defrişărilor

Ţările europene au convenit noi relaxări ale unei directive emblematice a Uniunii Europene împotriva defrişărilor, inclusiv o amânare până la sfârşitul anului 2026, conform Agerpres.

De asemenea, la cererea Germaniei şi Austriei, ţări care au fost extrem de critice faţă de această directivă, europenii au aprobat şi o clauză de revizuire în luna aprilie 2026, permiţând o reevaluare a directivei chiar înainte de intrarea sa în vigoare.

Începând din data de 30 decembrie 2024, directiva UE anti-defrişări (EUDR) cere companiilor care vând soia, carne de vită, cafea, ulei de palmier şi alte produse în cele 27 de state membre UE să dovedească faptul că lanţurile lor de aprovizionare nu contribuie la distrugerea pădurilor.

Directiva EUDR

Cu toate acestea, directiva EUDR continuă să se confrunte cu critici din partea sectorului agro-alimentar şi a unor ţări precum Brazilia şi Statele Unite. Uniunea Europeană a amânat-o deja o dată, din 2024 până în 2025, înainte de noua amânare anunţată miercuri.

Comisia Europeană a fost cea care a deschis calea pentru această nouă amânare, invocând probleme IT în implementarea sistemului de trasabilitate a produselor. Însă, după ce iniţial a sugerat o amânare de un an, Bruxelles-ul a propus în cele din urmă celor 27 de state membre ca legea să fie amânată cu şase luni.

Acum, ţările europene au decis să meargă mai departe, în special la îndemnul Germaniei, care se teme de costuri suplimentare pentru sectorul său forestier.

Compromisul, care trebuie să fie prezentat Parlamentului European, vizează implementarea la sfârşitul anului 2026.

Numeroasele întârzieri legate de această directivă au înfuriat ONG-urile, care se întreabă acum dacă Uniunea Europeană intenţionează cu adevărat să o implementeze.

"Semnalele sunt dezastruoase din toate punctele de vedere, chiar în mijlocul COP, conferinţa ONU privind clima din Brazilia", a declarat Pierre-Jean Sol Brasier de la ONG-ul Fern, specialist în protecţia pădurilor. "Este extrem de deprimant, provocând instabilitate pentru companiile care au investit milioane pentru a se pregăti", a adăugat Pierre-Jean Sol Brasier.

Această directivă împotriva defrişărilor a primit sprijinul unor companii europene, precum grupul italian Ferrero, care produce, printre altele, crema de alune Nutella. "Am făcut o investiţie cu bună-credinţă pentru că am crezut că există o direcţie de urmat, iar acum aceasta este pusă sub semnul întrebării", a spus unul dintre directorii de la Ferrero, Francesco Tramontin, într-o conferinţă de presă de luni.

Însă această reglementare este contestată şi de o serie de giganţi ai sectorului agroalimentar, precum şi de unele ţări din Asia şi America, îngrijoraţi de costurile suplimentare suportate de fermieri, crescători de animale şi operatori forestieri.

După ce a adoptat măsuri foarte ambiţioase timp de mai mulţi ani, Uniunea Europeană a pus frână unora dintre prevederile sale climatice pentru a oferi companiilor un respiro, având în vedere concurenţa globală acerbă cu care se confruntă.