Tornadele au măturat statele americane Missouri și Kentucky și au lăsat ravagii în urmă: cel puțin 21 de oameni au murit

Cel puțin 21 de persoane au murit în statele americane Kentucky și Missouri, care sunt devastate de tornade. Serviciul Național de Meteorologie a confirmat că tornadele au lovit și statul vecin Illinois, iar condiții meteorologice severe se întind până pe coasta Atlanticului. Tornadele au măturat totul în calea lor: sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric, după ce liniile de electricitate au fost doborâte, mii de clădiri au fost devastate, din unele nu a mai rămas aproape nimic. Astfel, autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească, relatează BBC.

Tornada din Kentucky a lovit în Laurel County, în sud-estul statului, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Tornado Devastates Somerset, KY; Mass Casualty Incident Declared, Medical Choppers Destroyed A powerful tornado touched down near Somerset, Kentucky, causing widespread destruction and prompting officials to declare a Mass Casualty Incident. Shocking video footage reveals major… pic.twitter.com/mpj0SWSzpZ

În Missouri, oficialii au anunțat că 5.000 de clădiri au fost avariate, acoperișuri au fost distruse și liniile electrice au fost doborâte de o tornadă care a lovit vineri.

Aproximativ 100.000 de locuințe din St. Louis au rămas fără curent electric, iar departamentul de pompieri a efectuat căutări din casă în casă în zonele cele mai afectate.

Whoahh, more video of the tornado that hit near St. Louis, Missouri earlier..pic.twitter.com/l4nh2z03Jp