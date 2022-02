Un translator izbucnește în lacrimi, în direct, în timp ce traduce discursul lui Zelenski

Un videoclip viral pe Twitter surprinde momentul în care un traducător al unui post de televiziune german izbucneşte în lacrimi, în direct, în timp ce traduce discursul preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Femeia, care lucrează pentru Welt, poate fi auzită sufocată de lacrimi, în timp ce Zelenski spune: Trăiască Ucraina!

Veteran interpreter breaks into tears translating Zelensky’s speech after Ukraine survived another night pic.twitter.com/oqLBnLlDim