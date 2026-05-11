Tranzacții suspecte de miliarde pe piața petrolului înaintea mesajelor lui Trump: “Sentimentul de impunitate pe Wall Street e general"

Un trader ar fi obținut un câștig potențial de aproximativ 125 de milioane de dolari după ce a deschis poziții masive pe petrol cu doar câteva minute înainte de apariția informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran, anunț care a dus la o scădere bruscă de 12% a prețului țițeiului. Potrivit Le Monde, acest tip de tranzacții suspecte nu ar fi izolat: de la începutul conflictului, ar fi fost identificate operațiuni similare în valoare de circa 7 miliarde de dolari pe piețele petroliere.

În dimineața zilei de miercuri, 6 mai, coasta de est a Statelor Unite încă dormea. Dar un trader a fost în mod evident deja treaz. La ora 3:40, erau tranzacționate peste 10.000 de contracte privind vânzarea viitoare de barili de petrol, pentru o valoare totală de 920 de milioane de dolari.

O oră și zece minute mai târziu, Axios, publicația online, dezvăluie că un acord între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt conflictului este pe masă. Cotația petrolului brut pierde 12% în câteva minute. Câștigul potențial pentru acest trader matinal? O sută douăzeci și cinci de milioane de dolari, potrivit buletinului financiar Kobeissi, care a dezvăluit existența acestor tranzacții la ore și în sume foarte neobișnuite.

Există două explicații posibile: fie traderul în cauză, a cărui identitate nu este cunoscută, a fost „atins de grație” în mijlocul nopții; fie a beneficiat de informații privilegiate privind evoluția negocierilor și momentul anunțului în presă. Problema este că nu este un caz izolat. Tranzacții similare au fost observate la fiecare dintre (numeroasele) răsturnări surpriză ale lui Donald Trump de la începutul războiului.

Potrivit Reuters, care a realizat o analiză de centralizare a datelor, tranzacțiile suspecte de pe piețele petroliere s-ar ridica la 7 miliarde de dolari de la declanșarea conflictului, pe 28 februarie, cu câștiguri potențiale de sute de milioane de dolari. Pe piețe unde se tranzacționează zeci de miliarde, nu sumele în joc sunt esențiale în această poveste, ci repetarea acestui tipar, care fragilizează chiar funcționarea sistemului. Contractele futures în cauză sunt un instrument de protecție împotriva riscului. Ele le permit producătorilor de petrol și marilor cumpărători (precum companiile aeriene) să se protejeze împotriva variațiilor viitoare ale prețurilor și, astfel, să aibă predictibilitate asupra veniturilor și cheltuielilor.

Cu câteva minute înainte de publicarea mesajului lui Trump, au fost deschise poziții de 500 de milioane de dolari în contracte pentru vânzări de petrol brut. Câștig potențial: între 50 și 75 de milioane de dolari.

“Pe Wall Street, sentimentul de impunitate este în mod evident generalizat. Dacă toată lumea profită, de ce nu și eu?”, asta pare să fi gândit militarul care a plasat 30.000 de dolari pe platforme de pariuri, la sfârșitul lunii decembrie, prezicând căderea lui Nicolás Maduro. El făcea parte din echipa însărcinată să-l înlăture pe președintele venezuelean din palatul său din Caracas, câteva zile mai târziu. A încasat peste 400.000 de dolari, înainte de a fi arestat de FBI, cu mare vâlvă mediatică.

Repetarea operațiunilor pe petrol a obligat totuși autoritățile să deschidă anchete. Rămâne însă problema mijloacelor: Commodity Futures Trading Commission și Securities and Exchange Commission, agențiile responsabile cu menținerea ordinii pe piețe, și-au văzut resursele reduse considerabil de la revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.