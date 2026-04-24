Un soldat SUA implicat în arestarea lui Maduro riscă acum 60 de ani de închisoare. Ar fi pariat înainte de operațiune că va fi capturat

Un soldat american, care a participat la planificarea operațiunii SUA din Venezuela pentru a-l captura pe Nicolas Maduro, este acum arestat și riscă până la 60 de ani de închisoare. Gannon Ken Van Dyke ar fi plasat 13 pariuri pe Polymarket legate de invadarea Venezuelei de către forțele americane și capturarea șefului statului și la final ar fi încasat 400.000 de dolari, relatează The Guardian.

Procurorii americani spun că, începând de la începutul lunii decembrie, soldatul, Gannon Ken Van Dyke, a fost implicat în planificarea operațiunii militare pentru capturarea și înlăturarea lui Maduro.

De atunci până în luna ianuarie, soldatul ar fi 13 pariuri pe Polymarket, o platformă populară de piețe predictive. Toate pe succesul unei eventuale capturări a președintelui venezuelan de către SUA.

„Bărbaților și femeilor aflați în uniformă li se încredințează informații clasificate pentru a-și îndeplini misiunea cât mai sigur și eficient posibil și le este interzis să folosească aceste informații extrem de sensibile pentru câștig financiar personal”, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Van Dyke a fost acuzat de fraudă cu mărfuri și fraudă electronică, precum și de utilizarea ilegală a informațiilor guvernamentale confidențiale pentru câștig personal. El riscă acum până la 60 de ani de închisoare.

Directorul adjunct al FBI responsabil de caz, James C Barnacle Jr, a condamnat presupusele pariuri ale lui Van Dyke, numindu-le o trădare față de camarazii săi.

„Este vorba despre un soldat american care ar fi profitat de poziția sa pentru a câștiga bani dintr-o operațiune militară justă. Ancheta continuă”, a scris și directorul FBI, Kash Patel, pe rețelele sociale.

Polymarket a transmis că a sesizat Departamentul de Justiție în legătură cu un utilizator care tranzacționa pe baza unor informații guvernamentale clasificate.

„Tranzacțiile pe bază de informații privilegiate nu își au locul pe Polymarket. Arestarea de astăzi dovedește că sistemul funcționează”, a transmis compania.

Știrea a venit la o zi după ce trei candidați la Congresul SUA au fost amendați de o altă platformă de piețe predictive, Kalshi, pentru că au pariat pe rezultatul propriilor curse electorale.

Sancțiunile impuse de Kalshi par să fie o încercare de a liniști parlamentarii, care analizează legislație menită să limiteze posibilitatea angajaților guvernamentali de a profita de informații clasificate.

Speculațiile privind tranzacțiile politice pe baza informațiilor privilegiate s-au intensificat în ultimele săptămâni, după ce pariuri plasate la momentul oportun pe războiul cu Iranul au generat profituri de peste 1 miliard de dolari.

Joi seara, în Biroul Oval, Donald Trump le-a spus reporterilor că va analiza arestarea lui Van Dyke.

„Nu știu despre asta… e ca și cum Pete Rose ar paria pe propria echipă”, a spus el, referindu-se la fostul jucător de baseball decedat și compromis, care a fost suspendat de Major League Baseball pentru jocuri de noroc. Președintele a susținut anterior includerea lui Rose în Hall of Fame.

Întrebat dacă este îngrijorat de piețele de pariuri legate de Iran, Trump a răspuns: „Din păcate, întreaga lume a devenit într-o oarecare măsură un cazinou.”

„Nu am fost niciodată prea favorabil acestui lucru. Nu-mi place, conceptual vorbind, dar asta este situația… e o lume nebună, foarte diferită de cea care era înainte”, a adăugat el.