Momentele cheie în care unii au câștigat milioane, pariind pe deciziile lui Trump cu doar câteva minute ca el să le anunțe

6 minute de citit Publicat la 08:27 20 Apr 2026 Modificat la 08:30 20 Apr 2026

Investitorii au pariat aproximativ 950 de milioane de dolari pe scăderea prețului petrolului, cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Iranul să anunțe un armistițiu. FOTO: Getty Images

Pe parcursul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, traderii au pariat milioane de dolari chiar înainte ca acesta să facă anunțuri importante. BBC a analizat datele privind volumele de tranzacționare de pe mai multe piețe financiare și le-a comparat cu unele dintre cele mai importante declarații ale președintelui, care au influențat puternic piețele.

Analiza a arătat un tipar clar: creșteri bruște ale tranzacțiilor au avut loc cu doar câteva ore sau chiar minute înainte ca o postare pe rețelele sociale ori un interviu să devină publice. Unii analiști spun că acest lucru seamănă cu tranzacțiile ilegale pe baza informațiilor privilegiate, adică pariuri făcute de persoane care au acces la informații înaintea publicului.

Alții cred însă că situația este mai complicată și că unii traderi au devenit pur și simplu mai buni în a anticipa reacțiile și deciziile lui Trump.

Iată cinci dintre cele mai importante exemple.

9 martie 2026: „Războiul este, în mare parte, aproape încheiat”

Unele dintre cele mai puternice mișcări s-au văzut pe piața contractelor futures pe petrol.

În a noua zi a războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, Trump a spus într-un interviu telefonic pentru CBS News că războiul era „în mare parte, aproape încheiat”. Publicul a aflat despre interviu la ora 15:16, pe Coasta de Est a SUA, adică 19:16 GMT, când jurnalistul a postat despre el pe X.

Traderii de petrol au reacționat imediat la ideea că războiul s-ar putea termina mai repede decât se credea, au vândut petrol, iar prețul a scăzut cu aproximativ 25%. Totuși, datele de piață arată că un val uriaș de pariuri pe scăderea petrolului a fost plasat la 18:29 GMT, adică cu 47 de minute înainte de postarea jurnalistului.

Cei care au făcut aceste pariuri au câștigat milioane de dolari din scăderea prețului petrolului.

23 martie 2026: „O rezolvare completă și totală a ostilităților”

Pe 23 martie, la doar două zile după ce amenințase că va „șterge de pe fața pământului” centralele electrice ale Iranului, Trump a scris pe Truth Social că Washingtonul a avut „DISCUȚII FOARTE BUNE ȘI PRODUCTIVE” cu Teheranul pentru o „REZOLVARE COMPLETĂ ȘI TOTALĂ” a ostilităților.

A fost o surpriză majoră atât pentru observatorii diplomatici, cât și pentru traderi.

Între 10:48 și 10:50 GMT, pariurile pe petrol au crescut brusc.

La 11:04 GMT, Trump a publicat mesajul despre „rezolvarea totală” a ostilităților.

La 11:05 GMT, prețul petrolului a scăzut cu 11%.

Imediat după aceea, bursele au crescut, iar prețul petrolului american, care urca până atunci, a căzut puternic.

BBC a relatat atunci că, cu 14 minute înainte de mesajul lui Trump, s-a înregistrat un număr neobișnuit de mare de pariuri pe prețul petrolului american.

Același tipar a fost observat și în cazul contractelor pentru Brent, celălalt reper important al pieței petroliere.

Un analist din domeniu a declarat atunci pentru BBC că aceste tranzacții păreau „anormale, categoric”.

9 aprilie 2025: pauza din „Ziua Eliberării”

Dincolo de războiul din Orientul Mijlociu, au existat și alte exemple de tranzacții care au ridicat semne de întrebare.

Pe 2 aprilie anul trecut, Trump a anunțat ceea ce a numit „Ziua Eliberării” – un pachet amplu de taxe vamale pentru produse venite din aproape toate țările lumii.

Piețele bursiere din toată lumea au scăzut puternic.

Însă, o săptămână mai târziu, când Trump a anunțat o „pauză” de 90 de zile pentru aceste taxe, valabilă pentru toate țările, cu excepția Chinei, bursele au crescut spectaculos.

Indicele S&P 500 a urcat cu 9,5%, una dintre cele mai mari creșteri într-o singură zi de după Al Doilea Război Mondial.

La 18:00 BST, traderii au început să parieze masiv pe creșterea pieței bursiere.

La 18:18 BST, Trump a anunțat suspendarea tarifelor.

La 18:19 BST, piața bursieră a început o creștere istorică.

Din nou, un tipar neobișnuit a apărut înaintea anunțului, când a fost înregistrat un număr foarte mare de pariuri pe un fond care urmărește indicele S&P 500.

Numărul contractelor tranzacționate a urcat la peste 10.000 pe minut imediat după ora 18:00 BST. Mai devreme, în aceeași zi, era de doar câteva sute.

Unii traderi au pariat peste 2 milioane de dolari pe creșterea pieței în acea zi, deși bursa trecuse prin șapte ședințe consecutive de scădere. Creșterea bruscă le-ar fi putut aduce aproape 20 de milioane de dolari profit.

Mai târziu, în aceeași săptămână, mai mulți senatori democrați importanți au trimis o scrisoare către SEC, cerând autorității să investigheze dacă anunțurile președintelui „au îmbogățit persoane din administrație și apropiați ai acestora în detrimentul publicului american”.

Întrebată de BBC dacă a analizat aceste acuzații, SEC a refuzat să comenteze.

Casa Albă, la rândul ei, nu a răspuns solicitării BBC de a comenta activitățile neobișnuite de tranzacționare analizate în reportaj.

3 ianuarie 2026: Maduro, capturat

În decembrie 2025 a fost creat contul Burdensome-Mix.

Pe 2 ianuarie 2026, contul a pariat 32.000 de dolari că Maduro va fi înlăturat de la putere.

Pe 3 ianuarie 2026, Maduro a fost capturat, iar Burdensome-Mix a câștigat 436.000 de dolari.

Creșterea rapidă a piețelor online de predicții a atras și ea atenția observatorilor.

Platforme bazate pe blockchain, precum Polymarket și Kalshi, le permit utilizatorilor să parieze pe aproape orice, de la vreme și baseball până la politica externă a SUA.

Donald Trump Jr., fiul președintelui, este investitor în Polymarket și face parte din consiliul consultativ al platformei. El este și consilier strategic pentru Kalshi și a fost contactat de BBC pentru un punct de vedere.

În decembrie 2025, un utilizator a creat pe Polymarket contul Burdensome-Mix. Pe 30 decembrie, acesta a plasat primul pariu, mizând că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, nu va mai fi în funcție până la sfârșitul lui ianuarie 2026.

Între 30 decembrie și 2 ianuarie, Burdensome-Mix a pariat în total 32.500 de dolari pe acest scenariu.

Când Maduro a fost capturat de forțele speciale americane și înlăturat de la putere în ziua următoare, Burdensome-Mix a câștigat 436.000 de dolari.

La scurt timp după aceea, contul și-a schimbat numele și nu a mai făcut alte pariuri.

28 februarie 2026: lovituri asupra Iranului

În februarie 2026 au fost create șase conturi pe Polymarket.

Pe 28 februarie, aceste conturi au câștigat împreună 1,2 milioane de dolari.

Potrivit site-ului de analiză blockchain Bubblemaps, cele șase conturi au fost create în februarie.

Toate au pariat că un atac american asupra Iranului va avea loc până la 28 februarie. Când atacurile au fost confirmate de Trump în primele ore ale acelei zile, conturile au câștigat împreună 1,2 milioane de dolari.

Cinci dintre cele șase conturi nu au mai făcut alte pariuri după aceea. Totuși, activitatea recentă a unuia dintre ele arată că a mai câștigat 163.000 de dolari, pariind corect că un armistițiu între SUA și Iran va fi anunțat până pe 7 aprilie, lucru care s-a și întâmplat în acea zi.

Polymarket a declarat pentru BBC că „stabilește, menține și aplică cele mai înalte standarde de integritate a pieței” și a adăugat că lucrează „proactiv” cu autoritățile de reglementare și cu forțele de ordine.

În martie, atât Polymarket, cât și Kalshi au anunțat reguli noi pentru a combate tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate.

Piețele de predicții intră sub autoritatea Commodity Futures Trading Commission, cunoscută ca CFTC.

CFTC nu a răspuns solicitării BBC, însă președintele instituției a declarat recent în fața unei comisii a Congresului că organizația are „toleranță zero” față de fraudă și tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate.

S-a aflat, de asemenea, că luna trecută Casa Albă a trimis angajaților un e-mail intern prin care îi avertiza să nu folosească informații privilegiate pentru a paria pe piețele de predicții.

Purtătorul de cuvânt Davis Ingle a declarat atunci pentru BBC că „orice insinuare potrivit căreia oficiali ai administrației sunt implicați în astfel de activități, fără dovezi, este nefondată și reprezintă un demers jurnalistic iresponsabil”.

Greu de demonstrat

Tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate sunt ilegale pentru majoritatea americanilor încă din 1933, de la adoptarea Securities Act. Legea a fost extinsă în 2012 și pentru oficialii guvernului american, dar până acum nimeni nu a fost pus sub acuzare în baza acestei reglementări.

Paul Oudin, profesor specializat în legislația de reglementare financiară la ESSEC Business School, spune că aceste reguli sunt greu de aplicat. „Autoritățile financiare nu vor începe o anchetă penală dacă nu pot afla cine a furnizat informația”, spune Oudin.

Niciuna dintre autoritățile financiare americane contactate de BBC nu a confirmat vreuna dintre acuzațiile de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate.

„Poți avea tranzacții uriașe pe un instrument financiar, care arată clar că cineva știa dinainte ce urma să spună Donald Trump”, afirmă Oudin. „Cu toate acestea, este foarte posibil ca nimeni să nu fie urmărit penal”, adaugă el.