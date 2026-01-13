Piața bursieră din Venezuela a crescut cu 130% și a atins un nivel record, de la capturarea lui Maduro. Ce înseamnă asta

Piața bursieră din Venezuela a crescut cu 130% și a atins un nivel record, de la capturarea lui Maduro. FOTO: Getty Images

Piața bursieră din Venezuela a crescut cu 130% și a atins un nivel record după capturarea fostului președinte Nicolas Maduro de către forțele americane, scrie CNBC.

IBC, indicele de referință al țării a crescut cu peste 130% de la operațiunea din SUA din 3 ianuarie.

Creșterea reflectă optimismul că economia Venezuelei s-ar putea stabiliza după ani de proastă gestionare, sancțiuni și neplată, așteptările crescute că un nou guvern ar putea atrage capital, ar putea relansa producția de petrol și ar putea normaliza relațiile cu Statele Unite, au declarat analiștii.

Emitentul american de ETF-uri Teucrium a depus vineri o cerere la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) pentru a crea ceea ce ar fi, se pare, primul fond tranzacționat la bursă (BTF) axat pe companii cu expunere la Venezuela.

„Într-un mediu fluid, credem în prezent că Venezuela este mai predispusă să încerce o continuitate a regimului cu comportament diferit, decât o tranziție democratică directă sau un colaps al sistemului”, a declarat BMI într-o notă. „O Venezuelă flexibilă ar permite SUA să își consolideze hegemonia regională și să își asigure accesul la sectorul petrolier în condiții foarte favorabile.”



„Investitorii au început să considere înlăturarea lui Maduro de la putere ca o precondiție pentru ridicarea sancțiunilor și, în cele din urmă, pentru un acord de restructurare”, a declarat Anthony Simond, director de investiții la firma de investiții și avere Aberdeen, cu sediul în Marea Britanie.

Simond a declarat că cererea vine de la mai multi investitori.

Cu toate acestea, este important de menționat că bursa de valori din Venezuela este mică și nu este ușor accesibilă investitorilor globali, ceea ce înseamnă că fluctuațiile de preț pot fi extreme, au declarat strategii. IBC-ul Venezuelei a crescut cu 1.644% în 2025.

„Deoarece piețele din Venezuela sunt puțin tranzacționate, chiar și mici schimbări ale așteptărilor pot provoca mișcări mari de prețuri”, a scris Alice Blue, o companie de brokeraj integrată a platformei de grafice financiare TradingView, într-o notă. „Creșterea reflectă speranță și speculații, nu rezultate confirmate.”

Jeff Grills, șeful diviziei de datorii pe piețele americane și piețele emergente la Aegon Asset Management, a avertizat însă că o mare parte din creșterea acțiunilor este determinată de știri. „În acest stadiu, creșterea pare a fi în mare parte tactică, mai degrabă decât începutul unei reevaluări structurale”, a spus el, menționând că schimbările de conducere în sine nu echivalează încă cu o tranziție completă a regimului.