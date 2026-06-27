Trenurile, centralele nucleare și fabricile nu fac față. Europa nu a fost niciodată construită pentru căldura pe care o trăiește acum

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Șine îndoite de căldură, reactoare nucleare oprite, fabrici în grevă și sute de mii de oameni fără curent. Săptămâna aceasta, Europa a descoperit din nou că infrastructura sa a fost construită pentru un climat care nu mai există, scrie The New York Times.

În această săptămână sufocantă, semnele unui colaps au fost peste tot.

Rețelele feroviare din Europa de Vest au fost paralizate de o căldură care amenința să îndoaie șinele. Mai multe reactoare nucleare din Franța s-au oprit sau și-au redus activitatea, pentru că apa de răcire evacuată în râuri devenise prea fierbinte. Muzeele și-au scurtat programul pentru că nu mai puteau controla temperatura interioară.

La o fabrică de automobile din Franța, liderii sindicali au cerut grevă, spunând că condițiile din hală deveniseră insuportabile. Iar penele de curent au lăsat fără electricitate sute de mii de oameni în Franța și Italia.

Căldura s-a strecurat prin pereții groși ai apartamentelor și a transformat orașele în cuptoare care nu se mai răceau nici noaptea. Europenii epuizați de insomnie rătăceau prin parcuri după miezul nopții, se îmbulzeau să cumpere aparate portabile de aer condiționat sau căutau refugiu în hoteluri.

„Toată lumea întreabă: de ce nu suntem pregătiți?”, declară François Gemenne, profesor și specialist în politici de mediu la HEC Paris. „Începem să devenim conștienți de propria noastră vulnerabilitate”.

Valul de căldură, care s-a menținut aproape o săptămână, a doborât recorduri de temperatură în Marea Britanie, Spania și Franța. A grăbit, totodată, o conștientizare dureroasă: Europa nu este pregătită pentru ce urmează, pe măsură ce valurile de căldură se intensifică din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră.

Continentul care se încălzește cel mai rapid din întreaga lume este plin de clădiri și infrastructură proiectate pentru un climat care nu mai există.

Asta face ca perioadele extreme de temperaturi ridicate să fie mult mai perturbatoare în Europa decât în alte părți ale lumii, mai obișnuite cu astfel de condiții. Un raport recent al Allianz, grupul financiar și de asigurări german, a identificat Italia, Franța, Germania și Spania drept economiile „cele mai expuse” pierderilor economice cauzate de căldură.

Infrastructura insuficientă are consecințe mortale.

Joi, Franța și-a pus sistemul de sănătate în cel mai înalt grad de alertă, după ce ministrul sănătății, Stéphanie Rist, a semnalat o creștere de patru ori a cazurilor de stop cardiac. În Spania, statisticile au indicat o creștere a mortalității.

Deși acestea sunt doar primele semnale ale unui bilanț potențial mai grav, ele confirmă cercetările care arată riscurile pentru Europa. Un studiu din 2023 a comparat 800 de orașe, analizând ritmul în care mortalitatea crește odată cu temperatura.

În timp ce căldura abia dacă afectează riscul de deces în orașe precum Houston sau Tokyo, în orașele din Franța, Spania și Italia provoacă creșteri dramatice.

Accesul redus la aer condiționat contribuie la aceste diferențe, dar nu este singurul factor. În Europa de Nord, clădirile ridicate cu decenii sau chiar secole în urmă folosesc materiale termoizolante care, paradoxal, captează aerul cald. Ele rareori au obloane exterioare – una dintre cele mai simple metode de a bloca radiația solară și de a împiedica încălzirea interioară.

„Nu sunt bine pregătite să facă față unui astfel de nivel de căldură”, spune Anna Mavrogianni, expert în mediul construit la University College London.

Factorii de decizie discută de ani de zile despre modernizarea clădirilor și îmbunătățirea infrastructurii pentru o eră a temperaturilor în creștere. Franța a publicat anul trecut un plan de adaptare de 388 de pagini cu 52 de măsuri.

Londra a lansat săptămâna aceasta un plan municipal împotriva căldurii care prevede renovări ample ale locuințelor și modernizarea clădirilor publice, menționând că peste 1.300 de școli, 60 de spitale și 351 de cămine de bătrâni sunt expuse unui risc ridicat.

Toate aceste obiective vin însă cu costuri uriașe, iar până acum s-a dovedit mult mai ușor să le pui pe hârtie decât să găsești banii necesari pentru a le pune în practică. Agenția Europeană de Mediu a constatat anul trecut că toate statele membre ale UE au planuri de adaptare, dar a semnalat „finanțarea pe termen lung insuficientă” ca obstacol comun.

„E tragedia orizonturilor”, explică Gemenne. „Trebuie să pui bani pe masă acum pentru a evita costurile din viitor”.

Într-o conferință de presă de joi, președintele francez Emmanuel Macron a apărat răspunsul țării sale la schimbările climatice, recunoscând totodată că Franța trăiește un „moment complet fără precedent”.

Căldura a atins un nivel care a forțat oprirea sau încetinirea activității la reactoarele a patru centrale nucleare franceze, a anunțat EDF, operatorul centralelor din Franța.

În mod normal, instalațiile își răcesc reactoarele cu apă din râuri, pe care o evacuează ulterior la o temperatură mai ridicată. Reglementările menite să protejeze ecosistemul fluvial interzic însă această evacuare dacă temperatura apei depășește un anumit prag.

O purtătoare de cuvânt a EDF, Laura Mandin, a declarat că societatea investește pentru a-și face instalațiile „și mai rezistente” în timpul valurilor de căldură. La centrala de la Civaux, folosește deja un sistem care răcește apa înainte de evacuare.

Europa se încălzește cu aproximativ 0,5 grade Celsius pe deceniu – ceea ce înseamnă că infrastructura face față unor solicitări de neconceput la momentul construcției. Șinele de cale ferată sunt deosebit de vulnerabile, deoarece căldura le poate dilata și deforma.

Acest lucru a dus la anularea unor trenuri în Germania, Elveția și Marea Britanie. Alte rute, inclusiv în Franța, au fost suspendate pentru că trenurile nu aveau aer condiționat sau pentru că sistemele de la bord nu rezistau la temperaturile înregistrate.

„Din păcate, e nevoie de evenimente extreme pentru a declanșa schimbarea”, spune Mavrogianni. „Să sperăm că acest lucru nu va fi uitat când temperaturile scad”.