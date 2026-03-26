Trump a dezvăluit conținutul „cadoului” făcut de Iran SUA acum două zile. „A fost foarte mare”

Publicat la 19:08 26 Mar 2026

Președintele SUA, Donald Trump, s-a arătat impresionat de „cadoul” făcut de Iran. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a precizat joi că misteriosul „cadou” pe care Iranul l-a făcut SUA, despre care a pomenit marți, a constat din „10 nave încărcate cu petrol” care au putut traversa în siguranță Strâmtoarea Ormuz, informează CNN.

Trump a spus că acest „cadou” a făcut parte din negocierile SUA purtate cu Iranul.

Donald Trump a afirmat, marți, că guvernul american discuta, la acea vreme, cu „persoanele potrivite” din Iran și că „aceste persoane își doresc foarte mult semnarea unui acord”.

Cu aceeași ocazie, Trump a mai spus că Iranul a convenit cu SUA că nu va deține niciodată arme nucleare și că a oferit Statelor Unite „un cadou foarte mare, de o valoare extraordinară”, legat de „petrol și Strâmtoarea Ormuz”.

Donald Trump, a sugerat că iranienii au arătat un „gest de bunăvoință”, în ceea ce președintele SUA a descris drept „un cadou misterios”.

„Cadoul” la care a făcut referire Trump ar fi ajutat eforturile diplomatice în vederea încheierii războiului din Iran.

„Ne-au dat un cadou, iar cadoul a ajuns azi. A fost un cadou foarte mare, în valoare de mulți bani și nu am de gând să vă vă spun despre ce cadou e vorba, dar e o reușită majoră”, preciza marți Trump.

„Cadoul”, a adăugat Trump, „are legătură cu petrolul și gazele”, a spus Trump. „Are legătură cu Strâmtoarea Ormuz, a mai spus Trump. „Ne-au oferit nouă (cadoul), ceea ce înseamnă un lucru pentru mine: negociem cu cine trebuie”.