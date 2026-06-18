Trump îi obligă pe producătorii de arme să crească producția. Războiul cu Iranul a scăzut dramatic stocurile armatei SUA

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Donald Trump a invocat legea privind producția pentru apărare pentru a obliga companiile din industria militară să fabrice mai mult armament, după ce războiul cu Iranul a redus stocurile americane, relatează CNN. Într-un document semnat săptămâna trecută, președintele american afirmă că a constatat „existența unor condiții care ar putea reprezenta o amenințare directă la adresa apărării naționale sau a programelor sale de pregătire”.

„În special, limitările sistemice ale bazei industriale de producție a munițiilor, printre care capacitatea redusă de producție, lanțurile de aprovizionare fragile, dependența de componente cu termene lungi de livrare și blocajele de producție asociate, ar putea afecta capacitatea Statelor Unite de a produce, întreține și spori disponibilitatea munițiilor, rachetelor și echipamentelor necesare apărării naționale”, se arată în documentul transmis secretarului apărării, Pete Hegseth.

Decizia președintelui SUA de a obliga firmele private să crească producția este una importantă și sugerează că administrația Trump este serios îngrijorată de nivelul stocurilor de armament ale Pentagonului după războiul cu Iranul, dar și după conflictele din Gaza și Ucraina, în cadrul cărora SUA au furnizat arme Israelului și Ucrainei.

Pentagonul este de multă vreme preocupat de capacitatea industriei de apărare de a produce armament suficient de repede. Aceste temeri s-au accentuat în urma războiului purtat de SUA cu Iranul, în care americanii au consumat o parte importantă a stocurilor de rachete esențiale, au declarat experți și oficiali.

Trump a spus, miercuri, că ultimele două zile ale războiului au fost „brutale” și că au fost folosite „bombe în valoare de 200 de milioane de dolari”. „Și este costisitor, apropo, pe lângă toate celelalte”, a declarat Trump la summitul G7 din Franța.

Pe parcursul războiului, Hegseth și alți oficiali de la Pentago au susținut public că Statele Unite dispuneau de tot ce aveau nevoie pentru a purta atât acest război, cât și alte conflicte din lume.

Duminică, la trei zile după semnarea ordinului prin care Trump a invocat legea privind producția pentru apărare, Hegseth a declarat că nu există o criză a stocurilor americane de armament și că subiectul este „o poveste fabricată pe care presa încearcă să o vândă”.

În interiorul Pentagonului, însă, nivelul stocurilor de muniții a provocat îngrijorări serioase. O analiză recentă a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a constatat că SUA au consumat cel puțin 45% din stocul de rachete Precision Strike Missile și aproximativ jumătate din stocurile de rachete interceptoare Patriot și de rachete THAAD. Pentagonul a refuzat să comenteze ordinul și a redirecționat întrebările către Casa Albă.

Legea folosită de Trump datează din anii '50

Legea privind producția pentru apărare, adoptată în anii 1950, reprezintă „principala sursă a prerogativelor prezidențiale pentru accelerarea și extinderea furnizării de resurse din baza industrială americană în sprijinul programelor militare, energetice, spațiale și de securitate internă”, potrivit Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA).

Legea îi permite președintelui să oblige companiile să acorde prioritate contractelor privind livrări considerate vitale pentru apărarea națională a SUA, să creeze stimulente pentru producerea materialelor critice și, în general, acordă guvernului mai multă putere pentru a încheia acorduri cu firme private.

Actul normativ a mai fost folosit în numeroase rânduri și în scopuri diferite. Trump l-a invocat în primul său mandat, în timpul pandemiei de coronavirus, pentru producerea unor echipamente precum ventilatoarele medicale, iar la începutul celui de-al doilea mandat, pentru stimularea extracției și prelucrării mineralelor în SUA. Fostul președinte Joe Biden a recurs, la rândul său, la această lege pentru a accelera producția internă a tehnologiilor energetice nepoluante.

Ordinul emis de Trump pe 11 iunie îi cere lui Hegseth „să asigure încheierea unor acorduri voluntare și elaborarea unor planuri de acțiune care să contribuie la apărarea națională”. Una dintre prevederile legii invocate de Trump solicită înființarea unui comitet consultativ.

CNN a relatat că, înainte de începerea războiului cu Iranul, șeful militar al armatei SUA, generalul Dan Caine, avertizase că o campanie militară prelungită împotriva Iranului ar putea afecta stocurile americane de armament.

„Consumul ridicat de muniții a creat o perioadă de vulnerabilitate sporită în Pacificul de Vest”, a declarat anterior pentru CNN Mark Cancian, colonel în retragere al infanteriei marine americane și unul dintre autorii recentului raport al CSIS.

„Va fi nevoie de unu până la patru ani pentru refacerea acestor stocuri și de încă câțiva ani pentru extinderea lor până la nivelul necesar”.

Trump și-a îndreptat atenția și anterior asupra bazei industriale de apărare. În ianuarie, el a amenințat companiile că va încerca să le limiteze răscumpărările de acțiuni și remunerațiile directorilor dacă nu vor îmbunătăți ritmul de livrare a sistemelor de armament.