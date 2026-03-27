Trump spune că a aflat de la CIA că Mojtaba Khamenei este gay: „A început prost”

1 minut de citit Publicat la 08:39 27 Mar 2026 Modificat la 08:43 27 Mar 2026

Declaraţie controversată făcută de preşedintele american. Într-un interviu oferit Fox News, Donald Trump a spus că ar fi fost informat de CIA că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi gay. În Iran, homosexualitatea este ilegală și poate fi pedepsită chiar și cu moartea, scrie NDTV.

Declarația vine după ce publicația New York Post a scris, la începutul lunii, că Trump ar fi fost „șocat” să afle din rapoartele serviciilor că Mojtaba Khamenei ar putea fi gay și că tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei, ar fi avut rezerve privind capacitatea acestuia de a conduce Iranul din acest motiv.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a fost întrebat direct dacă CIA i-a transmis aceste informații.

„Da, au spus asta, dar nu știu dacă doar ei. Cred că mulți oameni spun asta. Un început prost pentru el în acea țară”, a răspuns liderul american.

Potrivit acelorași informații apărute în presă, Trump ar fi râs atunci când a primit briefingul legat de Mojtaba Khamenei, iar și alți participanți la discuție ar fi considerat situația „amuzantă”.

Un oficial de rang înalt din serviciile de informații „nu s-a oprit din râs zile la rând” conform surselor citate.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut public de la atacul aerian în care a murit tatăl său, Ali Khamenei, eveniment care a declanșat escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Săptămâna trecută, ministrul adjunct de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a declarat că acesta este „bine”.

În trecut, Trump a pus sub semnul întrebării chiar dacă Mojtaba Khamenei mai este în viață.

„Nu știu nici măcar dacă este în viață. Până acum, nimeni nu a reușit să-l arate”, spunea el pe 14 martie.

Ulterior, a adăugat că a auzit și zvonuri despre moartea acestuia, dar le-a catalogat drept neconfirmate. Într-un alt interviu, Trump a spus că, în opinia sa, Mojtaba Khamenei este probabil în viață, dar „afectat”.

„Cred că probabil este în viață. Cred că este afectat, dar probabil încă trăiește, într-o formă sau alta”, a declarat liderul american.