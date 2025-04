Trump: Visul lui Putin era să ocupe toată Ucraina. Cred că, datorită mie, nu va face asta”

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA Donald Trump a vorbit, într-un interviu pentru ABC News, la 100 de zile de la preluarea mandatului, despre negocierile de pace din Ucraina și despre relația cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump afirma, în urmă cu câteva zile, că „nu a existat niciun motiv pentru ca Putin să tragă rachete în zone civile, orașe și comune, în ultimele zile”, adăugând că „mă face să cred că poate nu vrea să oprească războiul, doar mă amăgește și trebuie tratat diferit, prin «sancțiuni bancare» sau «sancțiuni secundare?». Prea mulți oameni mor!!!”

Întrebat, miercuri, despre acestă afirmație, Trump a răspuns: „E posibil”. „Da, e posibil. Sigur. Ar putea să mă ducă de nas și pe mine puțin. Aș spune că ar vrea să oprească războiul. Cred că...”

„Credeți asta?”, a intervenit jurnalistul Terry Moran.

„Dacă... dacă nu aș fi fost eu, cred că ar fi vrut să ocupe toată țara”, a continuat Trump. „Întotdeauna am simțit... așa că, atunci când am plecat, nu exista nici măcar o șansă ca asta să se întâmple. Când s-a implicat Biden, nu voi spune dacă a gestionat sau nu cum trebuie situația, dar evident că nu a fost bine, pentru că a început războiul.”

Președintele a continuat spunând: „Cred că Putin voia toată Ucraina” și a susținut că Putin a invadat Ucraina pentru că Biden era la putere. „Cred că dacă nu aș fi câștigat alegerile, el ar fi obținut toată Ucraina”.

Ulterior, el a adăugat: „Și datorită mie, cred că... el este dispus să oprească luptele”.

Întrebat dacă are încredere în Putin, președintele SUA a evitat întrebarea: „Nu am încredere în mulți oameni. Nu am încredere în tine”, a răspuns acesta.

„Visul lui Putin era să preia controlul asupra întregii țări. Cred că, datorită mie, nu va face asta”, a conchis Trump.

În ultimele zile, administrația Trump a transmis în repetate rânduri că dacă nu se va ajunge rapid la o negociere concretă pentru pace, SUA s-ar putea retrage din proces.

Rusia a anunțat oficial, prin vocea ministrului de externe Serghei Lavorv, care sunt cerințele sale, iar printre acestea se numără cedarea a 20% din teritoriul Ucrainei. Rușii vor recunoașterea internațională a celor patru reginui anexate în estul Ucrainenei și a peninsulei Crimeea.

Volodimir Zelenski a respins, marți, acestă posibilitate. Acesta a cerut să nu se ofere „cadou” niciun teritoriu preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a se pune capăt războiului