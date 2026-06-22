Trupele ruse s-au infiltrat în Kosteantinivka, orașul cheie pentru cucerirea Donbasului. "Căderea lui e doar o chestiune de timp”

4 minute de citit Publicat la 08:33 22 Iun 2026 Modificat la 09:23 22 Iun 2026

Kosteantînivka este poarta de acces către restul regiunii Donbas. Sursă foto: Getty Images

Forțele ruse s-au infiltrat în orașul strategic Kosteantînivka din estul Ucrainei și încearcă acum să îl încercuiască. Întregul oraș se află acum, în mod efectiv, într-o „zonă gri”, nemaifiind controlat de nicio parte, au declarat pentru BBC militari ucraineni.

„Ei pătrund în zone aflate în spatele liniilor noastre, iar în condiții urbane este extrem de dificil să-i alungăm”, spune un pilot ucrainean de drone care operează în zonă și a preferat să își păstreze anonimatul.

Kosteantînivka este poarta de acces către restul regiunii Donbas.

Dacă orașul va cădea, forțele ruse vor putea avansa către ultimele bastioane ucrainene din est, orașele Kramatorsk și Sloviansk, și se vor apropia de obiectivul de a ocupa complet Donbasul, unul dintre scopurile-cheie ale Kremlinului în acest război.

Timp de luni de zile, războiul declanșat de Rusia la scară largă în Ucraina a stagnat de-a lungul liniei frontului, iar comandanții ucraineni afirmă că au recucerit mai mult teritoriu în acest an decât au pierdut, perturbând liniile esențiale de aprovizionare ale Moscovei dintre granița rusă și Crimeea ocupată. Duminică, autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au suspendat vânzarea de combustibil către populație din cauza penuriei.

De asemenea, atacurile repetate ale Kievului asupra rafinăriilor de petrol din Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe au urmărit să aducă războiul în atenția rușilor aflați departe de linia frontului.

Însă la Kosteantînivka, soldații ruși au avansat dinspre sud și au fost observați chiar și la celălalt capăt al orașului, în zona periferiei nordice.

Trupele ruse avansează rapid

Moscova susține că forțele sale avansează rapid în partea de sud-vest a Kosteantînivka și că au încercuit unități militare ucrainene.

Kievul neagă aceste afirmații, iar generalul de brigadă Oleksandr Bakulin, comandantul Corpului 19 al Ucrainei, responsabil de unitățile care apără orașul și zonele din jur, insistă că „situația rămâne sub control” și că „inamicul nu a obținut niciun succes”.

Totuși, el recunoaște că aproximativ 130 de soldați ruși se află încă în interiorul orașului.

Situația de pe teren poate să nu fie atât de critică precum susține Moscova, însă pare mult mai gravă decât sunt dispuși oficialii ucraineni să recunoască public, a declarat pentru BBC un ofițer ucrainean dintr-o unitate care operează în interiorul orașului.

Și acesta a preferat să își păstreze anonimatul, dar a declarat pentru BBC: „Încă avem grupuri de asalt și de curățare în interiorul orașului, însă rușii reușesc să adune tot mai mulți soldați acolo.”

Fiecare clădire din Kosteantînivka poate servi drept adăpost pentru soldații care se ascund, iar în lunile de vară copacii oferă o acoperire suplimentară.

Astfel, forțele ruse au găsit o modalitate de a avansa în interiorul „zonei morții”, unde dronele ucrainene pot detecta orice mișcare și pot lovi instantaneu.

Piloții ruși de drone s-au concentrat, de asemenea, pe distrugerea punctelor de lansare a dronelor ucrainene.

Pentru a le oferi infanteriștilor care atacă pozițiile ucrainene un răgaz, piloții ruși au făcut din echipajele ucrainene de drone ținta lor principală.

Un pilot ucrainean de drone a declarat pentru BBC că, în timp ce colegii săi vizau infanteria rusă, echipajele inamice nu făceau același lucru:

„Pentru astfel de misiuni, ei folosesc artileria, lansatoarele multiple de rachete și aviația militară.”

El și camarazii săi au resurse și efective limitate, astfel că sunt adesea epuizați și au dificultăți în extinderea operațiunilor.

„Deoarece dedicăm puțin timp căutării și neutralizării piloților inamici, aceștia pot opera liber, ne identifică pozițiile și suntem obligați să ne retragem. Așa se mută linia frontului”, explică el.

Ofițerul ucrainean a cărui unitate operează în oraș susține că ritmul avansului rusesc este foarte lent:

„Uneori avansează doar 100 de metri pe zi. Alteori chiar se târăsc pentru a ajunge la următoarea clădire.”

Forțele ruse din Kosteantînivka au adoptat o strategie similară celei folosite la capturarea Pokrovskului și a altor mari orașe din estul Ucrainei, avansând pe flancuri pentru a încercui orașul și a tăia rutele de aprovizionare.

În ultimele zile, Ministerul rus al Apărării a anunțat că a cucerit sate aflate la vest de oraș.

Astfel de informații au contribuit la deturnarea atenției de la atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor aflate în adâncul teritoriului rus și asupra rutelor de aprovizionare către Crimeea, precum și de la penuria semnificativă de combustibil pe care acestea au provocat-o.

O imagine extrasă dintr-un videoclip rusesc arată clădiri avariate.

Acest lucru pare să explice decizia Kremlinului de a încercui și captura Kosteantînivka cât mai rapid posibil.

Situația a devenit o „criză majoră”, avertizează pilotul ucrainean de drone.

Strategia folosită de trupele ruse

Unitățile ruse de drone nici măcar nu mai trebuie să se bazeze pe sisteme fără pilot sofisticate, deoarece sunt acum suficient de aproape pentru a utiliza drone chinezești ieftine, cu autonomie redusă, pentru supraveghere și identificarea punctelor de lansare ale dronelor ucrainene.

Aprovizionarea a devenit extrem de dificilă, rutele terestre fiind vizate constant, iar dronele logistice de mari dimensiuni fiind interceptate în mod regulat.

Căderea orașului Kosteantînivka „este doar o chestiune de timp”, afirmă proiectul ucrainean de monitorizare a frontului DeepState.

Odată ce acest lucru se va întâmpla, operațiunile logistice din zonă vor deveni mai complicate, iar chiar și menținerea pozițiilor în Kramatorsk va deveni „extrem de periculoasă”, potrivit raportului.

Un alt soldat ucrainean, a cărui unitate luptă în oraș, a declarat că nu primesc întăririle necesare pentru a compensa pierderile și că superiorii lor evită să raporteze pozițiile pierdute.

Dacă o fac, li se ordonă să le recucerească:„Nu avem suficienți oameni pentru a păstra ceea ce încă mai controlăm, cu atât mai puțin pentru a organiza atacuri.”

„Încă luptăm în interiorul orașului”, spune pilotul de drone, „dar dacă nu ne schimbăm abordarea și nu începem să le distrugem logistica și să le vizăm piloții de drone, ei vor continua să avanseze.”