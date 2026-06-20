NYT: Rușii și-au bombardat singuri, din greșeală, rafinăria din Moscova

Posibilitatea ca explozia să fi fost un incident de „foc prietenesc” auto-provocat a evidențiat dificultățile cu care se confruntă apărarea antiaeriană rusă. FOTO: Profimedia Images

Explozia dramatică a unei instalații de depozitare a combustibilului din Moscova, produsă joi, ar fi putut fi cauzată nu de o dronă ucraineană, ci de o rachetă a apărării antiaeriene ruse, arată o analiză a unor materiale video de pe rețelele sociale, verificate de The New York Times.

Deflagrația a devenit imaginea definitorie a celui mai amplu atac cu drone asupra capitalei ruse de la începutul războiului. Autoritățile ruse au declarat că au doborât 992 de drone ucrainene pe întreg teritoriul țării joi, pe lângă cele care și-au atins țintele.

Acoperișul unui siloz de depozitare a fost aruncat în aer la mare înălțime, părând că „plutește” deasupra unui nor de fum negru, înainte de a cădea la pământ, în timp ce instalația din sud-estul Moscovei era cuprinsă de flăcări.

Posibilitatea ca explozia să fi fost un incident de „foc prietenesc” auto-provocat a evidențiat dificultățile cu care se confruntă apărarea antiaeriană rusă, în contextul în care Ucraina își intensifică atacurile cu drone pentru a penetra un sistem stratificat de protecție al capitalei.

Un videoclip verificat de The Times și publicat inițial pe platforma chineză de social media Douyin arată urme a două rachete de apărare antiaeriană lansate de la sol, într-o aparentă încercare de a intercepta drone ucrainene care zburau în apropierea rafinăriei Kapotnya.

O rachetă urmează o traiectorie joasă către silozul de combustibil, care explodează în momentul apropierii de instalație. Experți au spus că racheta pare compatibilă cu un proiectil lansat dintr-un sistem portabil de apărare aeriană, cunoscut ca MANPADS, folosit de militari ca o armă de tip „pușcă” pentru a doborî ținte aeriene.

„Videoclipul susține puternic ipoteza că este vorba despre o lansare MANPADS, prin originea sa, traiectoria joasă și urma subțire de condens, fără fum de lansare asociat în primele momente ale zborului”, a declarat Michael Clarke, expert britanic în securitate și profesor de studii de apărare.

Explozia ar fi fost provocată de un proiectil rus

Mai multe alte videoclipuri de pe rețelele sociale, verificate de The Times, arată bărbați în uniformă, aflați pe marginea unui drum, care lansează MANPADS în apropierea rafinăriei din Moscova, într-o încercare de a doborî drone ucrainene care zburau deasupra.

Alistair Saddington, profesor de aeronautică de apărare la Universitatea Cranfield din Anglia, a spus că imaginile „par într-adevăr să arate jeturile de evacuare ale unor rachete cu rază scurtă de acțiune”.

‼️ New footage indicates that a Russian surface to air missile that went off course was responsible for the dramatic tank roof launch at the Moscow Oil Refinery earlier today. pic.twitter.com/KBq3xaWopB — Defense Intelligence (@DI313_) June 19, 2026

„Dacă sunt sau nu MANPADS nu putem spune cu certitudine, dar balanța probabilității sugerează că sunt”, a spus Saddington, făcând referire la alte imagini de pe rețelele sociale care arată persoane folosind astfel de arme.

Atacul de joi și altele similare fac parte dintr-un efort al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a aduce războiul pe teritoriul Rusiei și de a-l presa pe președintele Vladimir Putin să negocieze încetarea conflictului. Acestea vin pe fondul unei campanii mai largi ucrainene împotriva instalațiilor petroliere și de combustibil, care a dus la cozi și raționalizări la benzinăriile din Rusia.

Vladimir Putin nu a vorbit public despre atacul de joi, care nu a provocat victime, nici despre continuarea atacurilor ucrainene în zona Moscovei de vineri. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobyov, a declarat că o fetiță de 8 ani a murit în atacurile de vineri.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus vineri că Putin primește actualizări pe parcursul zilei și că „sistemele de apărare antiaeriană funcționează la un nivel ridicat, în ciuda tuturor lucrurilor”.

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au demonstrat că apărarea împotriva roiurilor mari de drone ieftine este una dintre cele mai dificile sarcini din războiul modern.

Sistemele clasice de apărare antiaeriană, precum cele care protejează capitala Rusiei, sunt costisitoare și au fost concepute pentru a doborî aeronave sau rachete care se apropie. Aceste sisteme nu au fost proiectate pentru dronele pe care Rusia și acum Ucraina le utilizează în număr atât de mare.