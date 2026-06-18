"Ploaie neagră” peste Moscova, după cel mai mare atac al Ucrainei de până acum

Coloane de fum dens s-au ridicat în aer, iar 17 persoane au fost rănite în regiunea Moscovei, potrivit guvernatorului local Andrei Vorobyov. FOTO: Hepta

Pete de ulei negru au căzut peste o parte din Moscova după ce o rafinărie a fost lovită în timpul celui mai mare atac ucrainean de la începutul războiului la scară largă, cu aproape 200 de drone lansate spre capitala Rusiei, potrivit BBC.

Coloane de fum dens s-au ridicat în aer, iar 17 persoane au fost rănite în regiunea Moscovei, potrivit guvernatorului local Andrei Vorobyov. Locuitori din sud-estul regiunii Moscova au declarat pentru BBC că o burniță fină a lăsat „pete negre neplăcute” pe hainele lor. Autoritățile din Moscova au negat că ar fi căzut „ploaie de petrol”.

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Totuși, canalul oficial de Telegram al orașului a avertizat locuitorii din districtul afectat să țină ferestrele închise și a spus că familiile cu copii, persoanele în vârstă și astmaticii ar trebui să părăsească de urgență zona.

Aproape 1.000 de drone și patru rachete de croazieră ucrainene au fost interceptate și distruse în întreaga țară în 24 de ore, a transmis Ministerul rus al Apărării, potrivit relatărilor. Un depozit de petrol a fost lovit în regiunea sudică Rostov, unde o persoană a murit.

Volodimir Zelenski a declarat că atacul cu drone a fost un răspuns la atacul rus de săptămâna trecută asupra Kievului, care a cuprins în flăcări o importantă mănăstire.

„Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată”, a spus Zelenski. „Dar dacă Ucraina arde, și Moscova voastră va arde.” În replică, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că loviturile asupra Ucrainei vor fi „de amploare”, adăugând că a fost „convins de mult timp că vorbele nu sunt suficiente”.

Fum negru dens se ridică deasupra centurii Moscovei, în urma unui incendiu la o rafinărie de petrol din Moscova Incendiul de la rafinăria Kapotnia a fost vizibil pentru șoferii de pe centura Moscovei. Flăcările au izbucnit după ce rafinăria din sud-estul Moscovei a fost lovită pentru a treia oară într-o lună și pentru a doua oară în această săptămână, colorând cerul în negru din cauza fumului.

Mai multe imagini arată momentul dramatic în care partea superioară a unui siloz mare a fost smulsă de o explozie puternică, aruncând acoperișul rezervorului de stocare a petrolului zeci de metri în aer. Un centru comercial din apropiere a luat foc, după ce resturi de drone ar fi căzut pe clădire.

Într-un videoclip verificat de BBC, se vede cum o dronă lovește etajele superioare ale unui bloc înalt, iar sticlă și resturi cad pe fațadă și în curtea de dedesubt. Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise temporar, iar peste 500 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Deși autoritățile locale din Rusia au interzis publicarea imaginilor cu urmările atacurilor cu drone, zeci de videoclipuri au fost postate pe rețelele sociale, arătând drone zburând ziua în amiaza mare și explozii deasupra zonelor industriale de la periferia Moscovei.

Este o tactică frecventă a Ucrainei de a lansa un număr mare de drone de recunoaștere și momeală pentru a cartografia densitatea apărării aeriene și zonele vulnerabile, înainte de atacurile principale. La patru ani și jumătate de la invazia la scară largă a Ucrainei lansată de Moscova, războiul de uzură de pe front continuă departe de ochii multor ruși.

Loviturile Ucrainei cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte din Rusia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, indică intenția lui Zelenski de a „aduce războiul acasă” pentru cetățenii ruși obișnuiți. Un bărbat care locuiește lângă rafinăria lovită a spus pentru BBC că a fost trezit când clădirea sa a început „să se cutremure” în zori și că dimineața a simțit miros de fum și nu putea respira. „Este foarte înspăimântător”, a spus el.

„Înainte nu îmi era atât de frică, dar acum este aproape panică.” Atacurile cu drone asupra Moscovei — aflată la aproximativ 500 km de granița cu Ucraina — au devenit mai frecvente pe măsură ce Kievul și-a dezvoltat capacitățile cu rază lungă de acțiune. Primele atacuri ucrainene reușite asupra capitalei ruse au avut loc în primăvara anului 2023, deși au fost sporadice și implicau rareori mai mult de câteva drone. De atunci, au fost instalate sisteme extinse de apărare aeriană în jurul Moscovei, însă numărul dronelor folosite de Ucraina a crescut, iar unele au reușit să penetreze aceste apărări. Niciun sistem de apărare aeriană nu poate asigura protecție totală împotriva atacurilor masive cu drone de înaltă tehnologie.

Rata de interceptare a celor care trec este extrem de scăzută și implică riscul ca resturi de rachete anti-aeriene să cadă la sol.

Totuși, în ciuda dificultăților cunoscute în oprirea unor astfel de atacuri de amploare, atacul de joi va ridica, cel mai probabil, întrebări privind eficiența sistemelor de apărare din jurul infrastructurii-cheie din Moscova. La rândul său, Rusia a lansat peste 200 de drone și mai multe rachete balistice asupra Ucrainei în timpul nopții, a transmis Kievul.