Strâmtoarea Kerci, în flăcări. Dronele ucrainene au oprit complet transporturile de petrol. Crimeea a rămas fără benzină

Feribotul care transporta petrol prin strâmtoarea Kerci a fost incendiat, după atacurile cu drone ucrainene. Foto: X/Anton Gerashchenko.

Dronele ucrainene au distrus un feribot folosit la transportul de țiței în strâmtoarea Kerci, un depozit de petrol și mai multe sisteme antiaeriene care asigurau paza podului din Kerci, supranumit și „podul lui Putin” și care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală, a anunțat duminică președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Guvernatorul rus al regiunii, Serghei Aksionov, a confirmat oprirea transportului de petrol prin strâmtoare și că „restricțile au intrat în vigoare duminică, de la ora 9:00, informează The Moscow Times.

„Facilități afalte pe ambele maluri ale Podului Crimeii au fost lovite: logistica navală folosită la transportul de țiței în regiunea Krasnodar și un depozit de petrol în Kerci, aflat temporar sub ocupație. În plus, alte obiective militare au fost lovite cu succes, împreună cu patru stații radar care deserveau bateriile sistemelor antiaeriene S-400 și Panțîr”, a spus Zelenski, într-o postare publicată pe X.

Last night, our long-range sanctions targeted the occupiers’ military logistics, oil industry, and air defense. All of this is a just response to Russia’s brutal attacks against our people. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the… pic.twitter.com/90APquETQT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2026

Zelenski a subliniat că atacurile asupra zonei Kerci au fost ca răspuns la atacurile recente lansate de Rusia împotriva Ucrainei.

În Crimeea este deja criză acută de benzină și motorină, care nu se mai găsesc la toate benzinăriile, nici pentru plăți în numerar nici pentru plăți „în cupoane”. Conform lui Aksionov, doar „serviciile de stat care asigură viața și securitatea” Crimeii mai pot primi combustibil.

Guvernatorul rus al regiunii nu a precizat cât timp vor dura aceste restricții și a menționat doar că „deciziile viitoare vor fi anunțate ulterior”.

❗️Four radar stations from the S-400 anti-aircraft missile system and two Pantsir anti-aircraft missile and gun systems located directly on the Kerch bridge were disabled last night in an operation by the Security Service of Ukraine and Ukrainian Defense Forces. https://t.co/MTM1JfyXg4 pic.twitter.com/NGpNtjppgf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 21, 2026

Autoritățile ruse din Crimeea au anunțat, de asemenea, închiderea temporară a traversării feribotului Kerci și au reamintit asupra interdicției privind trecerea camioanelor grele pe podul din Kerci. Șoferii ruși de camioane sau TIR-uri sunt sfătuiți să folosească autostrada R-280 prin Rostov-pe-Don, Taganrog, Mariupol, Melitopol și Simferopol.

Această autostradă a devenit însă, între timp, ținta predilectă a dronelor ucrainene.

În același timp, în luna mai, Forțele Armate ale Ucrainei au pus acest drum sub control de foc și atacă regulat camioanele cu combustibil și camioanele care trec pe el.

Ukrainian forces released a video showing the targets they struck last night in Russian-occupied Crimea and elsewhere. The following targets were hit:



- Oil storages of the oil terminal, Kerch, Crimea



- Radar system "Kasta-2E2", Kurortne, Crimea



- Radar system "Nebo-U", Kerch,… pic.twitter.com/C25dZLo7xo — (((Tendar))) (@Tendar) June 21, 2026

În noaptea de 21 iunie, armata ucraineană a lovit depozitul de petrol al Portului Comercial Kerci cu drone, care este folosit pentru depozitarea și transbordarea produselor petroliere (păcură, motorină) prin Strâmtoarea Kerci. Această facilitate aprovizionează navele și deservește traversarea feribotului Crimeea-Caucaz. Autoritățile ruse au anunțat moartea a patru persoane și 28 de răniți.

De asemenea, ca urmare a atacului, un terminal petrolier din satul Ciușka, regiunea Krasnodar, a luat foc. Facilitatea face parte din infrastructura portului Kavkaz, unul dintre cele mai mari noduri de transport și logistică din sudul Rusiei. Portul deservește transportul mărfurilor, livrările de export și serviciul de feribot cu Crimeea.

În plus, drone au lovit feribotul Panagia în strâmtoarea Kerci. Ucrainenii susțin că feribotul a fost folosit pentru transportul camioanelor-cisternă din portul Kavkaz către Crimeea.