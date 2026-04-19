Turcia confirmă discuțiile despre retragerea SUA din NATO: "Necontrolat, procesul ar fi distructiv"

2 minute de citit Publicat la 09:41 19 Apr 2026 Modificat la 09:41 19 Apr 2026

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan (foto) confirmă discuțiile privind o retragere "parțială" a SUA din NATO. Foto: Getty Images

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a confirmat că sunt în curs de desfășurare discuții privind gestionarea sau atenuarea efectelor unei posibile retrageri a SUA din "arhitectura de securitate europeană", scrie Agerpres, care citează Reuters.

El nu a oferit detalii despre aceste discuții, dar a opinat că o retragere a Statelor Unite ar putea fi "distructivă" pentru Europa dacă este realizată într-un mod necoordonat.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va retrage țara sa din NATO, după ce statele europene membre ale Alianței Nord-Atlantice au refuzat să trimită nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz.

Europenii i-au transmis lui Trump mesajul "nu e războiul nostru", după ce SUA și Israel au atacat Iranul la 28 februarie, declanșând un război care durează de mai bine de șapte săptămâni.

Riposta Teheranului a vizat bazele americane din statele din zona Golfului Persic. Sâmbătă, Iranul a anunțat că reînchide Strâmtoarea Ormuz, la doar o zi după ce ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Aragchi, a declarat-o deschisă.

NATO se clatină de când Trump a amenințat că ia Groenlanda de la Danemarca

Retorica și insultele liderului de la Casa Albă la adresa aliaților europeni, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a amplificat tensiunile din cadrul blocului militar, aflate deja la cote de alarmă de când Trump declarase că dorește să preia controlul asupra Groenlandei, parte a regatului Danemarcei.

"Discutăm intens despre modul în care putem gestiona sau atenua retragerea Statelor Unite din 'arhitectura de securitate europeană'. Nu în totalitate, ci parțial.

Chiar și o retragere parțială ar fi extrem de distructivă pentru Europa dacă nu se realizează într-un mod coordonat", a declarat Hakan Fidan în cadrul unui eveniment diplomatic desfășurat sâmbătă în Antalya.

Turcii, frustrați că ar exista un "Club UE" în NATO

Fidan, a cărui țară face parte din NATO, dar nu și din Uniunea Europeană, a reiterat că și-a exprimat de multă vreme nemulțumirea față de faptul că statele membre ale UE din cadrul alianței militare "se comportă ca un club separat".

"Europenii luau decizii pe cont propriu, chiar dacă acestea contraziceau poziția alianței", a acuzat el.

"Vreți să existe o organizație UE separată în cadrul NATO? Ei bine, America a spus: 'Vă las să plecați, rup cu voi legăturile'", a sintetizat situația ministrul turc.

El a făcut apel la aliați "să profite" de summitul NATO de la Ankara, programat în iulie, ca ocazie de a restabili relațiile cu administrația de la Washington, pregătindu-se în același timp pentru o eventuală reducere a implicării SUA.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că înțelege frustrările lui Trump față de alianță, dar a adăugat că o mare majoritate a țărilor europene a sprijinit efortul de război al Washingtonului împotriva Iranului.

Un înalt oficial al Casei Albe declarase anterior agenției Reuters că Trump, ca urmare a frustrării sale față de NATO, a luat în considerare și opțiunea de a retrage o parte din trupele americane staționate în Europa.