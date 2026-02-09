Ucraina şi Franţa au semnat o scrisoare de intenţie pentru dezvoltarea producţiei comune de armament

Franţa a anunţat în 2025 că va debloca un ajutor de 2 miliarde de euro pentru consolidarea apărării ucrainene. Sursa foto: Getty Images

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunţat luni semnarea unei scrisori de intenţie între Ucraina şi Franţa pentru dezvoltarea producţiei comune de armament, în urma unei vizite la Kiev a ministrului francez al Apărării, Catherine Vautrin, relatează AFP, conform Agerpres.

"Trecem de la simple livrări la producţie comună şi soluţii pe termen lung care consolidează sistematic apărarea noastră", a declarat Fedorov pe Telegram.

Franţa se numără printre principalii susţinători europeni ai Kievului, după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, cel mai grav conflict din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Fedorov a afirmat că această colaborare include şi "accelerarea livrărilor de avioane şi continuarea producţiei record de bombe ghidate AASM Hammer".

Kievul doreşte, de asemenea, să primească noi livrări de sisteme de apărare aeriană SAMP-T, rachete sol-aer Mistral şi Crotale, a adăugat el.

Vautrin a anunţat duminică pe reţeaua X că doreşte "să dezvolte şi să producă în comun soluţii inovatoare pentru apărare, în special în domeniile dronelor şi a datelor", în contextul în care conflictul din Ucraina intră în cel de-al cincilea an.

"Am decis să ne implicăm în co-dezvoltare şi co-producţie pentru a optimiza experienţa noastră reciprocă. Concret, acest lucru se poate traduce prin schimb de expertiză", a explicat ea, într-o conferinţă de presă sâmbătă la Kiev.

Franţa a anunţat în 2025 că va debloca un ajutor de două miliarde de euro pentru consolidarea apărării ucrainene.

În noiembrie, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi şeful statului francez, Emmanuel Macron, au semnat o "declaraţie de intenţie" pentru achiziţionarea de către Kiev a 100 de avioane de vânătoare Rafale cu armamentul aferent, pe o perioadă de aproximativ zece ani.