1 minut de citit Publicat la 11:30 20 Dec 2025 Modificat la 11:30 20 Dec 2025

Ucrainenii au lovit cu drone kamikaze o navă de patrulare rusă și o platformă petrolieră în Marea Caspică. FOTO X SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE

Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei (SSO) au atacat, vineri, cu drone kamikaze o navă de patrulare a rușilor și a o platformă petrolieră din Marea Caspică, scrie Kyiv Independent.

Nava de patrulare este un proiect 22460 „Hunter”, concepută pentru combaterea amenințărilor de la suprafață și din aer. „Sunt echipate cu armament și sisteme pentru o gamă largă de misiuni în apele de coastă. Mai multe drone ale SSO au lovit cu succes ținta”, a transmis SSO pe Facebook.

În aceeași operațiune, dronele SSO au lovit și o platformă petrolieră rusă situată în perimetrul petrolier și de gaze Filanovsky din Marea Caspică. Platforma aparține companiei ruse Lukoil și este folosită pentru extracția de petrol și gaze.

„Platforma asigură producția de petrol și gaze, ale căror exporturi alimentează bugetul Rusiei și finanțează războiul. Rezervele inițiale ale zăcământului sunt estimate la aproximativ 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaze”, a precizat SSO.

Încă nu au fost comunicate date despre amploarea pagubelor și statutul operațional al platformei.

Forțele ucrainene au mai efectuat anterior lovituri reușite asupra navelor de patrulare rusești și altor active navale. În septembrie 2025, agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a anunțat că a lovit și avariat o navă rusă multifuncțională de tip Project MPSV07, aflată în patrulare în Marea Neagră.

În aceeași zi în care SSO a anunțat lovirea navei „Hunter”, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat un atac asupra unui petrolier din „flota din umbră” a Rusiei, în Marea Mediterană, primul atac de acest fel.

Ucraina susține că a distrus sau a scos din funcțiune o treime din Flota rusă a Mării Negre pe durata războiului la scară largă, inclusiv nava de atac Caesar Kunikov, nava de patrulare Sergei Kotov, corveta cu rachete Ivanovets și mai multe ambarcațiuni rapide de luptă.