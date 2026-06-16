Ucrainenii au străpuns apărarea rusă la doar 15 km de Kremlin. Incendiu la cea mai mare rafinărie din Moscova după un atac cu drone

Rafinăria din Moscova procesează aproximativ 11 milioane de tone de petrol pe an și asigură aproximativ 50% din necesarul de motorină al Moscovei. Foto: Telegram / Exilenova+

Dronele ucrainene au lovit marți cea mai mare rafiărie de petrol din Moscova, situată în cartierul Kapotnia. Atacul a provocat un incendiu puternic, potrivit imaginilor distribuite pe rețelele de socializare. Atacul a fost anunțat și de șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării, Andrii Kovalenko, potrivit nv.ua.

„Moscova este atacată, rafinăria din Moscova arde. Deși [dictatorul rus Vladimir] Putin a retras aproape toate sistemele cheie de apărare aeriană și antirachetă la Moscova, acest lucru nu îi salvează pe ruși. Putin nu este un garant al securității moscoviților”, a scris el.

După cum notează canalul de Telegram Exilenova+ , rafinăria este înconjurată de zeci, dacă nu sute, de sisteme de apărare aeriană.

Rafinăria de petrol din Moscova, din Kapotnia, este situată la aproximativ 15 km de Kremlin.

Kovalenko a declarat că Rafinăria din Moscova procesează aproximativ 11 milioane de tone de petrol pe an și asigură aproximativ 50% din necesarul de motorină al Moscovei.

„La Moscova, la benzinării au fost deja introduse restricții de 20 de litri per mașină, după atacurile constante asupra depozitelor de petrol și a altor rafinării. Acum ne așteptăm la o criză și mai mare”, a adăugat șeful Comisiei Centrale pentru Combustibili și Energie.

Rafinăria de petrol din Moscova este un producător cheie de combustibil pentru regiunea Moscova și este deținută de PJSC Gazprom Neft.

Dronele au trecut peste patru sisteme de apărare

Pentru a lovi rafinăria din Moscova, dronele ucrainene au trebuit să treacă peste patru straturi de apărare aeriană.

Analiștii de la publicația Defense Express au declarat că Rafinăria de petrol din Moscova, situată la doar 15 km de Kremlin, era protejată de numeroase sisteme SAM Panțir și rețele anti-drone, dar acest lucru nu a salvat-o.

„Rafinăria de petrol din Moscova este situată în spatele Șoselei de Centură a Moscovei, iar pentru ca dronele să ajungă la ea, au trebuit să depășească trei inele de apărare aeriană, care sunt în mare parte rachete antiaeriene Panțir”, subliniază experții. În același timp, au reamintit și de un alt, al patrulea, „inel gigantic de apărare aeriană” pe care rușii îl formează în prezent în jurul Moscovei.

„Prin urmare, dacă le luăm în considerare împreună, dronele ucrainene au trebuit să depășească până la patru inele de apărare aeriană pentru a pătrunde la Moscova și a ajunge la această rafinărie, fără a lua în considerare alte sisteme de apărare aeriană care se aflau în drum de la granița cu Ucraina”, subliniază analiștii.

Unitatea afectată a furnizat jumătate din capacitatea Rafinăriei din Moscova și 15-20% din consumul de combustibil al orașului Moscova.

Rafinăria din Moscova este implicată în aprovizionarea armatei ruse și furnizează combustibil pentru aviație aeroporturilor Domodedovo, Vnukovo, Șeremetievo și Jukovski— Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat avariile aduse centralei.

Capacitatea de procesare a întreprinderii este de peste 12 milioane de tone de petrol pe an. Atacurile cu drone ucrainene asupra obiectivelor strategice din Moscova au devenit tot mai frecvente.